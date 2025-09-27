Практика судів
У ЗСУ запрацювала цифрова система обліку військових «Імпульс» – у Міноборони пояснили, що це

16:33, 27 вересня 2025
Що таке «Імпульс» та чому він потрібен.
У ЗСУ запрацювала цифрова система обліку військових «Імпульс» – у Міноборони пояснили, що це
Міністерство оборони повідомило, що у Збройних Силах України почала працювати нова цифрова система «Імпульс», розроблена ІТ-фахівцями ЗСУ. Вона замінює паперові журнали та складні процедури рішенням, яке дозволяє швидко працювати з даними та формувати документи.

Що таке «Імпульс»
Це перша цифрова система тактичного рівня, яка має працювати у кожній військовій частині. Вона надає персоналу та командирам швидкий доступ до актуальної інформації про військових.

Хто створив і хто користується
Систему розробив Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ. Використовуватимуть її стройові частини, служби персоналу та командири, які потребують достовірних даних для планування операцій.

«Імпульс» дозволяє:

  1. Формувати накази та інші документи швидше й точніше.
  2. Фіксувати чіткі актуальні дані про кожного військового та зміни в службі — наприклад, підвищення, переведення чи звільнення.
  3. Аналізувати дані для перевірки чисельності, посад, ротацій.
  4. Генерувати швидко різни типи звітів для командування.
  5. Закласти основу для подальшого зменшення паперової роботи завдяки інтеграції з іншими цифровими системами.

Хто користується

  • Служби персоналу, які відповідають за укомплектованість посад, оцінку і розвиток кадрів, присвоєння звань і нагород.
  • Стройові частини, які відслідковують, хто служить, на яких посадах, у якому званні та коли прибув чи вибув.
  • Командири частин, яким потрібна достовірна інформація про військових у підрозділах для планування операцій.

Які можливості відкриває для війська

  • Структурований облік: усі дані про військових та їхню службу зафіксовані й узгоджені між собою.
  • Менше рутинної ручної роботи: система автоматизує процеси, що раніше виконувалися вручну.
  • Зменшення ризику помилок завдяки електронним шаблонам документів та повторному використанню внесених даних.
  • Оперативна підготовка звітів і статистичних довідок на основі вже внесених даних.

Чи захищена система

«Імпульс» пройшов перевірку відповідності міжнародним стандартам з кібербезпеки, які застосовують країни НАТО.  Усі дані циркулюють у захищеному середовищі, а доступ військовослужбовців визначається рівнем прав у системі.

У майбутньому система інтегрують з іншими цифровими рішеннями для війська, зокрема з Армія+, електронним документообігом та Медичною інформаційною системою. 

ЗСУ армія Міноборони

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
