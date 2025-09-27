У ЗСУ запрацювала цифрова система обліку військових «Імпульс» – у Міноборони пояснили, що це

Що таке «Імпульс» та чому він потрібен.

Міністерство оборони повідомило, що у Збройних Силах України почала працювати нова цифрова система «Імпульс», розроблена ІТ-фахівцями ЗСУ. Вона замінює паперові журнали та складні процедури рішенням, яке дозволяє швидко працювати з даними та формувати документи.

Що таке «Імпульс»

Це перша цифрова система тактичного рівня, яка має працювати у кожній військовій частині. Вона надає персоналу та командирам швидкий доступ до актуальної інформації про військових.

Хто створив і хто користується

Систему розробив Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ. Використовуватимуть її стройові частини, служби персоналу та командири, які потребують достовірних даних для планування операцій.

«Імпульс» дозволяє:

Формувати накази та інші документи швидше й точніше. Фіксувати чіткі актуальні дані про кожного військового та зміни в службі — наприклад, підвищення, переведення чи звільнення. Аналізувати дані для перевірки чисельності, посад, ротацій. Генерувати швидко різни типи звітів для командування. Закласти основу для подальшого зменшення паперової роботи завдяки інтеграції з іншими цифровими системами.

Хто користується

Служби персоналу, які відповідають за укомплектованість посад, оцінку і розвиток кадрів, присвоєння звань і нагород.

Стройові частини, які відслідковують, хто служить, на яких посадах, у якому званні та коли прибув чи вибув.

Командири частин, яким потрібна достовірна інформація про військових у підрозділах для планування операцій.

Які можливості відкриває для війська

Структурований облік: усі дані про військових та їхню службу зафіксовані й узгоджені між собою.

Менше рутинної ручної роботи: система автоматизує процеси, що раніше виконувалися вручну.

Зменшення ризику помилок завдяки електронним шаблонам документів та повторному використанню внесених даних.

Оперативна підготовка звітів і статистичних довідок на основі вже внесених даних.

Чи захищена система

«Імпульс» пройшов перевірку відповідності міжнародним стандартам з кібербезпеки, які застосовують країни НАТО. Усі дані циркулюють у захищеному середовищі, а доступ військовослужбовців визначається рівнем прав у системі.

У майбутньому система інтегрують з іншими цифровими рішеннями для війська, зокрема з Армія+, електронним документообігом та Медичною інформаційною системою.

