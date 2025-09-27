У ЗСУ запрацювала цифрова система обліку військових «Імпульс» – у Міноборони пояснили, що це

Міністерство оборони повідомило, що у Збройних Силах України почала працювати нова цифрова система «Імпульс», розроблена ІТ-фахівцями ЗСУ. Вона замінює паперові журнали та складні процедури рішенням, яке дозволяє швидко працювати з даними та формувати документи.
Що таке «Імпульс»
Це перша цифрова система тактичного рівня, яка має працювати у кожній військовій частині. Вона надає персоналу та командирам швидкий доступ до актуальної інформації про військових.
Хто створив і хто користується
Систему розробив Центр масштабування технологічних рішень ЗСУ. Використовуватимуть її стройові частини, служби персоналу та командири, які потребують достовірних даних для планування операцій.
«Імпульс» дозволяє:
Хто користується
Які можливості відкриває для війська
Чи захищена система
«Імпульс» пройшов перевірку відповідності міжнародним стандартам з кібербезпеки, які застосовують країни НАТО. Усі дані циркулюють у захищеному середовищі, а доступ військовослужбовців визначається рівнем прав у системі.
У майбутньому система інтегрують з іншими цифровими рішеннями для війська, зокрема з Армія+, електронним документообігом та Медичною інформаційною системою.
