В ВСУ заработала цифровая система учета военнослужащих «Импульс» – в Минобороны объяснили, что это

Что такое «Импульс» и почему он нужен.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Министерство обороны сообщило, что в Вооруженных Силах Украины начала работать новая цифровая система «Импульс», разработанная ИТ-специалистами ВСУ. Она заменяет бумажные журналы и сложные процедуры решением, которое позволяет быстро работать с данными и формировать документы.

Что такое «Импульс»

Это первая цифровая система тактического уровня, которая должна работать в каждой воинской части. Она предоставляет персоналу и командирам быстрый доступ к актуальной информации о военнослужащих.

Кто создал и кто пользуется

Систему разработал Центр масштабирования технологических решений ВСУ. Использовать ее будут строевые части, службы персонала и командиры, которым нужны достоверные данные для планирования операций.

«Импульс» позволяет:

Формировать приказы и другие документы быстрее и точнее. Фиксировать четкие актуальные данные о каждом военнослужащем и изменениях в службе — например, повышение, перевод или увольнение. Анализировать данные для проверки численности, должностей, ротаций. Быстро генерировать различные типы отчетов для командования. Заложить основу для дальнейшего сокращения бумажной работы благодаря интеграции с другими цифровыми системами.

Кто пользуется

• Службы персонала, которые отвечают за укомплектованность должностей, оценку и развитие кадров, присвоение званий и наград.

• Строевые части, которые отслеживают, кто служит, на каких должностях, в каком звании и когда прибыл или выбыл.

• Командиры частей, которым нужна достоверная информация о военнослужащих в подразделениях для планирования операций.

Какие возможности открывает для войска

• Структурированный учет: все данные о военнослужащих и их службе зафиксированы и согласованы между собой.

• Меньше рутинной ручной работы: система автоматизирует процессы, которые раньше выполнялись вручную.

• Снижение риска ошибок благодаря электронным шаблонам документов и повторному использованию внесенных данных.

• Оперативная подготовка отчетов и статистических справок на основе уже внесенных данных.

Насколько защищена система

«Импульс» прошел проверку на соответствие международным стандартам по кибербезопасности, которые применяются в странах НАТО. Все данные циркулируют в защищенной среде, а доступ военнослужащих определяется уровнем прав в системе.

В будущем систему интегрируют с другими цифровыми решениями для войска, в частности с Армия+, электронным документооборотом и Медицинской информационной системой.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.