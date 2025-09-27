В ВСУ заработала цифровая система учета военнослужащих «Импульс» – в Минобороны объяснили, что это

Министерство обороны сообщило, что в Вооруженных Силах Украины начала работать новая цифровая система «Импульс», разработанная ИТ-специалистами ВСУ. Она заменяет бумажные журналы и сложные процедуры решением, которое позволяет быстро работать с данными и формировать документы.
Что такое «Импульс»
Это первая цифровая система тактического уровня, которая должна работать в каждой воинской части. Она предоставляет персоналу и командирам быстрый доступ к актуальной информации о военнослужащих.
Кто создал и кто пользуется
Систему разработал Центр масштабирования технологических решений ВСУ. Использовать ее будут строевые части, службы персонала и командиры, которым нужны достоверные данные для планирования операций.
«Импульс» позволяет:
• Службы персонала, которые отвечают за укомплектованность должностей, оценку и развитие кадров, присвоение званий и наград.
• Строевые части, которые отслеживают, кто служит, на каких должностях, в каком звании и когда прибыл или выбыл.
• Командиры частей, которым нужна достоверная информация о военнослужащих в подразделениях для планирования операций.
Какие возможности открывает для войска
• Структурированный учет: все данные о военнослужащих и их службе зафиксированы и согласованы между собой.
• Меньше рутинной ручной работы: система автоматизирует процессы, которые раньше выполнялись вручную.
• Снижение риска ошибок благодаря электронным шаблонам документов и повторному использованию внесенных данных.
• Оперативная подготовка отчетов и статистических справок на основе уже внесенных данных.
Насколько защищена система
«Импульс» прошел проверку на соответствие международным стандартам по кибербезопасности, которые применяются в странах НАТО. Все данные циркулируют в защищенной среде, а доступ военнослужащих определяется уровнем прав в системе.
В будущем систему интегрируют с другими цифровыми решениями для войска, в частности с Армия+, электронным документооборотом и Медицинской информационной системой.
