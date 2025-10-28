У 20 регіонах України до опалення підключили понад половину об'єктів соціальної сфери

У восьми регіонах країни почали частково подавати опалення до житлових будинків.

Згідно із заявою заступника міністра розвитку громад та територій України Костянтина Ковальчука, станом на 28 жовтня понад 55% об'єктів соціальної сфери в 20 регіонах країни вже підключено до тепла. Це включає понад 5400 дитячих садочків, майже 5900 закладів освіти та майже 2300 закладів охорони здоров'я.

Ковальчук також повідомив, що в восьми регіонах країни почали частково подавати опалення до житлових будинків. Однак, за його словами, це поки не носить масового характеру.

Заступник міністра вказав, що цьогорічний жовтень був достатньо теплим, що відповідно до нормативних документів дозволяло органам місцевого самоврядування не включати опалення, оскільки середньодобова температура протягом трьох діб не опускалася нижче 8 градусів за Цельсієм.

Нагадаємо, що Президент Володимир Зеленський оголосив, що з 28 жовтня в Україні офіційно стартує опалювальний сезон.

