В 20 регионах Украины к отоплению подключили более половины объектов социальной сферы

В восьми регионах страны частично начали подавать отопление в жилые дома.

Согласно заявлению заместителя министра развития громад и территорий Украины Константина Ковальчука, на 28 октября более 55% объектов социальной сферы в 20 регионах страны уже подключены к отоплению. Это включает более 5400 детских садов, почти 5900 образовательных учреждений и почти 2300 медицинских учреждений.

Ковальчук также сообщил, что в восьми регионах страны частично начали подавать отопление в жилые дома. Однако, по его словам, это пока не носит массовый характер.

Заместитель министра указал, что нынешний октябрь был достаточно теплым, что согласно нормативным документам позволяло органам местного самоуправления не включать отопление, так как среднесуточная температура в течение трех суток не опускалась ниже 8 градусов Цельсия.

Напомним, что Президент Владимир Зеленский объявил, что с 28 октября в Украине официально стартует отопительный сезон.

