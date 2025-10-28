З 1 листопада в Україні запроваджується новий порядок оформлення відстрочок

У Міноборони заявили, що близько 600 тисяч відстрочок тепер буде продовжено автоматично.

З 1 листопада військовозобов’язані зможуть подавати документи на отримання відстрочки через застосунок «Резерв+» або Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) без візиту в ТЦК. Про це заявив керівник цифрових продуктів Міноборони Мстислав Банік в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що в Україні кожні три місяці продовжується військовий стан і, відповідно, кожні три місяці значна частина відстрочок втрачає свою чинність, отже людям треба отримувати нові.

Мстислав Банік підкреслив, що близько 600 тисяч відстрочок тепер буде продовжено автоматично.

«Для того, щоб зменшити черги в ТЦК, зменшити навантаження і зробити процес прозорішим, більшу частину цих відстрочок - дійсно близько 600 тисяч - ми продовжуємо автоматично. Людям для цього робити нічого не потрібно. Як це працюватиме? Якщо в людини сталі підстави на отримання відстрочки, то система може перевірити в інших реєстрах, що дійсно підстави збереглись. Наприклад, якщо в людини досі є троє неповнолітніх дітей, значить можна надавати цю відстрочку автоматично», - сказав Банік.

Він підкреслив, що це стосується і наукової діяльності, і навчання і т.п.

«І такі відстрочки не потребуватимуть жодних паперів, жодних візитів до ЦНАПів, ТЦК чи будь-куди. Люди отримають сповіщення в «Резерв+» про те, що їхню відстрочку подовжено автоматично», - заявив Банік.

Також він підкреслив, що будуть автоматично подовжені ті відстрочки, які люди вже отримували.

«А якщо людина буде вперше подаватися на відстрочку, то це можна буде зробити двома шляхами: онлайн у «Резерв+» або через ЦНАП. Основні 11 категорій відстрочок, що якраз охоплюють 80% звернень (про відстрочку), будуть доступні в застосунку», - додав Банік.

