Практика судів
  1. В Україні

З 1 листопада в Україні запроваджується новий порядок оформлення відстрочок

10:28, 28 жовтня 2025
У Міноборони заявили, що близько 600 тисяч відстрочок тепер буде продовжено автоматично.
З 1 листопада в Україні запроваджується новий порядок оформлення відстрочок
Фото: 24tv.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

З 1 листопада військовозобов’язані зможуть подавати документи на отримання відстрочки через застосунок «Резерв+» або Центр надання адміністративних послуг (ЦНАП) без візиту в ТЦК. Про це заявив керівник цифрових продуктів Міноборони Мстислав Банік в ефірі національного телемарафону.

Він нагадав, що в Україні кожні три місяці продовжується військовий стан і, відповідно, кожні три місяці значна частина відстрочок втрачає свою чинність, отже людям треба отримувати нові.

Мстислав Банік підкреслив, що близько 600 тисяч відстрочок тепер буде продовжено автоматично.

«Для того, щоб зменшити черги в ТЦК, зменшити навантаження і зробити процес прозорішим, більшу частину цих відстрочок - дійсно близько 600 тисяч - ми продовжуємо автоматично. Людям для цього робити нічого не потрібно. Як це працюватиме? Якщо в людини сталі підстави на отримання відстрочки, то система може перевірити в інших реєстрах, що дійсно підстави збереглись. Наприклад, якщо в людини досі є троє неповнолітніх дітей, значить можна надавати цю відстрочку автоматично», - сказав Банік.

Він підкреслив, що це стосується і наукової діяльності, і навчання і т.п.

«І такі відстрочки не потребуватимуть жодних паперів, жодних візитів до ЦНАПів, ТЦК чи будь-куди. Люди отримають сповіщення в «Резерв+» про те, що їхню відстрочку подовжено автоматично», - заявив Банік.

Також він підкреслив, що будуть автоматично подовжені ті відстрочки, які люди вже отримували.

«А якщо людина буде вперше подаватися на відстрочку, то це можна буде зробити двома шляхами: онлайн у «Резерв+» або через ЦНАП. Основні 11 категорій відстрочок, що якраз охоплюють 80% звернень (про відстрочку), будуть доступні в застосунку», - додав Банік.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

ЗСУ ЦНАП мобілізація відстрочка Резерв+

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Велика Палата Верховного Суду поставила остаточну крапку в кар’єрі судді, який мав подвійне громадянство

На Закарпатті у судді знайшли румунський паспорт. Він сам себе викрив, підписавши електронні декларації. Велика Палата назвала це доказом  з  надзвичайно високим ступенем переконливості.

Верховний Суд вирішив, що журналістам заборонено публікувати ім’я підозрюваних чи обвинувачених у махінаціях посадовців до вироку суду

Екс-керівник «Укртатнафти» позивався до інтернет-видання через те, що журналісти вказали його прізвище у новині про зміну запобіжного заходу та повідомлення йому про підозру у фінансових махінаціях – Верховний Суд вирішив, що ім’я не можна публікувати аж до вироку суду.

Ярослав Юрчишин: треба прийняти закон про поневолені РФ народи, щоб башкорти і буряти воювали за Україну

«Найбільшим мистецтвом війни є організація, щоб проти тебе воювали ті, кого може залучати ворог» – Ярослав Юрчишин вважає, що прийняття закону про права поневолених РФ народів дозволить залучити бурятів та інших до війни на стороні України.

Верховна Рада підтримала зміни до Цивільного кодексу, якими заборонять оприлюднення відомостей про держреєстрацію оборонних підприємств

Заборону оприлюднювати дані про реєстрацію оборонних підприємств пропонується закріпити у ЦК не лише на час воєнного стану, а як постійну.

Денис Маслов пояснив суть врахованої пропозиції Галини Третьякової до бюджету-2026 щодо спецпенсій суддів: мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія

Зміни не стосуються умов виходу судді у відставку – мова йде про вік, з якого може бути призначена пенсія, пояснив Денис Маслов.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Відео
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Олександр Ковальчук
    Олександр Ковальчук
    суддя Вінницького апеляційного суду