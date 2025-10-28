Практика судов
  1. В Украине

С 1 ноября в Украине вводится новый порядок оформления отсрочек

10:28, 28 октября 2025
В Минобороны заявили, что около 600 тысяч отсрочек теперь будут продлены автоматически.
Фото: 24tv.ua
С 1 ноября военнообязанные смогут подавать документы на получение отсрочки через приложение «Резерв+» или Центр предоставления административных услуг (ЦНАП) без визита в ТЦК. Об этом заявил руководитель цифровых продуктов Минобороны Мстислав Баник в эфире национального телемарафона.

Он напомнил, что в Украине каждые три месяца продлевается военное положение и, соответственно, каждые три месяца значительная часть отсрочек теряет свою действительность, поэтому людям необходимо получать новые.

Мстислав Баник подчеркнул, что около 600 тысяч отсрочек теперь будут продлены автоматически.

«Чтобы уменьшить очереди в ТЦК, снизить нагрузку и сделать процесс более прозрачным, большую часть этих отсрочек — действительно около 600 тысяч — мы продлеваем автоматически. Людям для этого ничего делать не нужно. Как это будет работать? Если у человека сохраняются основания для получения отсрочки, система сможет проверить по другим реестрам, что основания действительно остались. Например, если у человека по-прежнему трое несовершеннолетних детей, значит можно предоставить отсрочку автоматически», — сказал Баник.

Он отметил, что это касается также научной деятельности, обучения и других категорий.

«Такие отсрочки не будут требовать никаких бумаг, никаких визитов в ЦНАП, ТЦК или куда-либо еще. Люди получат уведомление в «Резерв+» о том, что их отсрочка продлена автоматически», — заявил Баник.

Также он подчеркнул, что автоматически будут продлены те отсрочки, которые люди уже получали.

«А если человек будет впервые подавать заявление на отсрочку, это можно будет сделать двумя способами: онлайн в “Резерв+” или через ЦНАП. Основные 11 категорий отсрочек, которые охватывают около 80% обращений, будут доступны в приложении», — добавил Баник.

ВСУ ЦНАП мобилизация отсрочка Резерв+

