ДБР повідомило деталі справи щодо затримання ексглави «Укренерго» Володимира Кудрицького

12:08, 28 жовтня 2025
Колишнього голову правління «Укренерго» затримали за підозрою у шахрайському заволодінні коштами «НЕК «Укренерго».
Фото: dbr.gov.ua
Як відомо, ДБР затримало колишнього главу «Укренерго» Володимира Кудрицького.

Згодом у ДБР повідомили деталі щодо затримання експосадовця.

Зазначається, що працівники ДБР повідомили про підозру львівському бізнесмену та затримало колишнього голову правління «Укренерго» за підозрою у шахрайському заволодінні коштами державного підприємства «НЕК «Укренерго».

«Організував схему львівський бізнесмен, якого ДБР вже раніше викрило на закупівлі неякісного одягу для потреб ЗСУ на понад 1 млрд гривень», - заявили у Бюро.

За даними слідства, у 2018 році під час проведення тендерів на реконструкцію зовнішнього огородження підстанцій Південної та Західної енергосистем посадовець держпідприємства вступив у змову з представниками приватної компанії. На той час він обіймав посаду заступника директора з інвестицій ДП «НЕК «Укренерго».

«За результатами закупівель між сторонами було укладено два договори на загальну суму понад 68 млн грн. Після цього державне підприємство перерахувало підряднику понад 13,7 млн грн авансових платежів, які зловмисники привласнили без наміру виконувати взяті на себе зобов’язання», - підкреслили у Бюро.

Слідство також встановило факти підроблення документів, які подавалися для державної реєстрації юридичної особи, що використовувалася у злочинній схемі. Надалі фігуранти здійснили фінансові операції з отриманими коштами, намагаючись надати їм вигляду законних.

Львівському бізнесмену повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 (в організації  шахрайства, підроблення документів, які подаються для проведення державної реєстрації юридичної особи, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом КК України. Колишнього голову правління затримано за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах) КК України.

Санкції статей передбачають покарання до 12 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

«Слідчі ДБР готують клопотання до суду про обрання експосадовцю «Укренерго» запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою», - додали у ДБР.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводило обшуки у колишнього керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького. Обшуки були не лише за місцем проживання Володимира Кудрицького, а й в офісах «Укренерго», приміщеннях підрядної компанії та інших підприємствах, які, за версією слідства, могли бути залучені до схеми.

Львів ДБР Укренерго

