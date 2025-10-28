ГБР сообщило детали дела о задержании экс-главы «Укренерго» Владимира Кудрицкого

Бывшего голову правления «Укренерго» задержали по подозрению в мошенничестве с деньгами «НЭК «Укренерго».

Фото: dbr.gov.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Как известно, ГБР задержало бывшего главу «Укренерго» Владимира Кудрицкого.

Позднее в ГБР сообщили детали задержания экс-чиновника.

Отмечается, что сотрудники ГБР сообщили о подозрении львовскому бизнесмену и задержали бывшего главу правления «Укренерго» по подозрению в мошенническом завладении деньгами государственного предприятия «НЭК «Укренерго».

«Организовал схему львовский бизнесмен, которого ГБР уже ранее разоблачило за закупку некачественной одежды для нужд ВСУ на сумму более 1 млрд гривен», — заявили в Бюро.

По данным следствия, в 2018 году во время проведения тендеров на реконструкцию внешнего ограждения подстанций Южной и Западной энергосистем, должностное лицо госсредства вступило в сговор с представителями частной компании. На тот момент он занимал должность заместителя директора по инвестициям ГП «НЭК «Укренерго».

«По итогам закупок между сторонами были заключены два контракта на общую сумму более 68 млн гривен. После этого государственное предприятие перечислило подрядчику более 13,7 млн гривен авансовых платежей, которые злоумышленники присвоили без намерения выполнять взятые обязательства», — подчеркнули в Бюро.

Следствие также установило факты подделки документов, которые подавались для государственной регистрации юридического лица, использовавшегося в преступной схеме. Далее фигуранты совершили финансовые операции с полученными деньгами, пытаясь придать им вид законных.

Львовскому бизнесмену предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 27, ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 205-1, ч. 2 ст. 209 (в организации мошенничества, подделке документов для проведения государственной регистрации юридического лица, легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем УК Украины). Бывший глава правления задержан по подозрению в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 190 (мошенничество, совершенное по предварительному сговору группой лиц в особо крупных размерах) УК Украины.

Санкции статей предусматривают наказание до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

«Следователи ГБР готовят ходатайство в суд о применении к экс-чиновнику «Укренерго» меры пресечения в виде содержания под стражей», — добавили в ГБР.

Ранее сообщалось, что ГБР проводило обыски у бывшего руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Обыски проходили не только по месту жительства Владимира Кудрицкого, но и в офисах «Укренерго», помещениях подрядной компании и других предприятиях, которые, по версии следствия, могли быть причастны к схеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.