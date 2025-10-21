ГБР проводит обыски у бывшего руководителя «Укренерго» Владимира Кудрицкого — СМИ

Следователи Государственного бюро расследований провели обыски у бывшего руководителя «Укрэнерго».

Фото: Общественное Новости/Владислав Кравец

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Государственное бюро расследований 21 октября провело обыски у бывшего главы НЭК «Укренерго» Владимира Кудрицкого. Об этом сообщает «Экономическая правда» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Следственные действия осуществляются в рамках расследования злоупотребления служебным положением и присвоения средств государственной компании.

По данным источников, дело касается возможного завышения объемов вырубки леса и стоимости подрядных работ при строительстве энергомагистралей.

Обыски проходят не только по месту жительства Владимира Кудрицкого, но и в офисах «Укренерго», помещениях подрядной компании и других предприятиях, которые, по версии следствия, могли быть причастны к схеме.

По информации издания, правоохранители открыли несколько уголовных производств, связанных с возможными злоупотреблениями во время пребывания Кудрицкого на должности главы «Укренерго».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий