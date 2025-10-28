ГБР задержало бывшего главу «Укренерго» Владимира Кудрицкого — СМИ

На Львовщине Государственное бюро расследований задержало бывшего руководителя «Укренерго» Владимира Кудрицкого и выдвинуло еще одно обвинение бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.
По данным СМИ, предварительная квалификация — мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег, полученных преступным путем.
«Следствие считает, что Кудрицкий и Гринкевич могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году», — пишет издание.
Ранее сообщалось, что ГБР проводило обыски у бывшего руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Обыски проходили не только по месту жительства Владимира Кудрицкого, но и в офисах «Укренерго», помещениях подрядной компании и других предприятиях, которые, по версии следствия, могли быть причастны к схеме.
