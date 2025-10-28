ГБР задержало бывшего главу «Укренерго» Владимира Кудрицкого — СМИ

По предварительной квалификации, речь идет о мошенничестве в особо крупных размерах и отмывании денег, полученных преступным путем.

Фото: epravda.com.ua

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

На Львовщине Государственное бюро расследований задержало бывшего руководителя «Укренерго» Владимира Кудрицкого и выдвинуло еще одно обвинение бизнесмену Игорю Гринкевичу, который находится в СИЗО. Об этом сообщила «Украинская правда» со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах.

По данным СМИ, предварительная квалификация — мошенничество в особо крупных размерах и отмывание денег, полученных преступным путем.

«Следствие считает, что Кудрицкий и Гринкевич могли завладеть средствами государственной компании во время тендеров на реконструкцию объектов энергосистемы еще в 2018 году», — пишет издание.

Ранее сообщалось, что ГБР проводило обыски у бывшего руководителя «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого. Обыски проходили не только по месту жительства Владимира Кудрицкого, но и в офисах «Укренерго», помещениях подрядной компании и других предприятиях, которые, по версии следствия, могли быть причастны к схеме.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.