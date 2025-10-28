Практика судів
ДБР затримало колишнього главу «Укренерго» Володимира Кудрицького – ЗМІ

11:18, 28 жовтня 2025
За попередньою кваліфікацією, ідеться про шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.
ДБР затримало колишнього главу «Укренерго» Володимира Кудрицького – ЗМІ
Фото: epravda.com.ua
На Львівщині Державне бюро розслідувань затримало колишнього керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького та оголосило ще одну підозру бізнесмену Ігору Гринкевичу, який перебуває в СІЗО. Про це повідомила «Українська правда» з посиланням на свої джерела в правоохоронних органах.

За даними ЗМІ, попередня кваліфікація — шахрайство в особливо великих розмірах та відмивання коштів, отриманих злочинним шляхом.

«Слідство вважає, що Кудрицький і Гринкевич могли заволодіти коштами державної компанії під час тендерів на реконструкцію об'єктів енергосистеми ще у 2018 році», - пише видання.

Раніше повідомлялося, що ДБР проводило обшуки у колишнього керівника «Укренерго» Володимира Кудрицького. Обшуки були не лише за місцем проживання Володимира Кудрицького, а й в офісах «Укренерго», приміщеннях підрядної компанії та інших підприємствах, які, за версією слідства, могли бути залучені до схеми.

ДБР Укренерго

