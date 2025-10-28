Зеленський про позбавлення громадянства Труханова: Це не політичний крок

Володимир Зеленський заявив, що у СБУ достатньо доказів, що у Труханова є громадянство РФ.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Президент України Володимир Зеленський заявив, що СБУ має достатньо доказів про наявність у колишнього мера Одеси Геннадія Труханова російського громадянства. За його словами, є й додаткова інформація з реєстрів Державної прикордонної служби, що підтверджує ці дані. Про це Президент повідомив під час спілкування з журналістами.

«Чи є стовідсотковий факт, що він є громадянином Росії? Мені СБУ і прикордонники кажуть — так. На основі цих фактів та інших документів може бути ухвалене відповідне рішення. Це не політичний крок. Я зробив абсолютно практичний крок і вважаю, що це зроблено згідно із законом і справедливо», - сказав він.

Президент додав, що як президент має бути впевненим у здатності людей, які очолюють владу в Одесі, захистити місто.

«Ніхто не знає, чого очікувати від «рускіх» і як вони зацікавлені в Одесі. Як президент я маю бути впевненим, що ті, хто керує містом, точно його захистять. Саме такий вибір у мене був з відповідною кандидатурою», - додав він.

Як відомо, Володимир Зеленський позбавив громадянства Геннадія Труханова.



Також повідомлялося, що Президент створив військову адміністрацію в Одесі та призначив її головою Сергія Лисака, який раніше очолював Дніпропетровську ОВА.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.