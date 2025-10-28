Зеленский о лишении гражданства Труханова: Это не политический шаг

Владимир Зеленский заявил, что в СБУ достаточно доказательств того, что у Труханова есть гражданство РФ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что СБУ имеет достаточно доказательств наличия у бывшего мэра Одессы Геннадия Труханова российского гражданства. По его словам, есть также дополнительная информация из реестров Государственной пограничной службы, подтверждающая эти данные. Об этом Президент сообщил во время общения с журналистами.

«Есть ли сто процентов факт, что он гражданин России? Мне СБУ и пограничники говорят — да. На основе этих фактов и других документов может быть принято соответствующее решение. Это не политический шаг. Я сделал абсолютно практический шаг и считаю, что это сделано согласно закону и справедливо», — сказал он.

Президент добавил, что как президент он должен быть уверен в способности людей, которые возглавляют власть в Одессе, защитить город.

«Никто не знает, чего ожидать от «руских» и как они заинтересованы в Одессе. Как президент, я должен быть уверен, что те, кто управляет городом, точно его защитят. Именно такой выбор был у меня с соответствующей кандидатурой», — добавил он.

Как известно, Владимир Зеленский лишил гражданства Геннадия Труханова.



Также сообщалось, что Президент создал военную администрацию в Одессе и назначил ее главой Сергея Лысака, ранее возглавлявшего Днепропетровскую ОВА.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.