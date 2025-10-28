США та Японія уклали угоду щодо критично важливих мінералів

Дональд Трамп та Санае Такаїчі підписали рамкову угоду, спрямовану на зміцнення постачання рідкоземельних матеріалів.

Фото: AFP

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Прем’єр-міністр Японії Санае Такаїчі та президент США Дональд Трамп підписали угоду про забезпечення поставок критично важливих мінералів та рідкісноземельних елементів, які вони вважають «вирішально важливими для внутрішньої промисловості Сполучених Штатів та Японії».

Санае Такаїчі оголосила про те, що, як вона сподівається, стане «новою золотою добою» у двосторонніх відносинах.

Під час зустрічі Трамп сказав Такаїчі, що вона буде «однією з найвидатніших прем’єр-міністрів», а США – «союзником на найсильнішому рівні».

«Згідно з усім, що я знаю від Сіндзо та інших, ви будете одним із найвидатніших прем’єр-міністрів. Я також хотів би привітати вас із тим, що ви стали першою жінкою-прем’єр-міністром. Це важлива справа», – сказав Трамп Такаїчі, коли пара сіла для обговорення зі своїми делегаціями в токійському палаці Акасака.

Такаїчі повідомила Трампу, що висунула його на Нобелівську премію миру.

Також вона подарувала американському лідеру клюшку, яка належала убитому прем’єр-міністру Сіндзо Абе, та сумку для гольфу з автографом зірки гольфу Хідекі Мацуями.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.