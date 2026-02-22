  1. В Україні

Виконавці були завербовані через Telegram, а організатори — росіяни: Зеленський про теракт у Львові

20:19, 22 лютого 2026
Володимир Зеленський також доручив правоохоронцям пропрацювати заходи, які мають унеможливити теракти подібні до сьогоднішнього у Львові.
Президент України Володимир Зеленський, коментуючи теракт у центрі Львова, повідомив, що обставини інциденту зараз повністю аналізуються і є вже багато фактів. Про це він сказав під час вечірнього звернення.

«Виконавці були завербовані через телеграм. Організація теракту – російська. МВС, Національна поліція України, Служба безпеки України представлять деталі суспільству. І я доручив сьогодні пропрацювати такі заходи, таке реагування, щоб унеможливити подібні злочини. Вже є певний досвід протидії у наших правоохоронців», - сказав він.

За словами Глави держави, десятки аналогічних ситуацій не допущені, а українські правоохоронці постійно протидіють таким вербовкам.

«І потрібно більше активності та більше залученості самих громад, залученості місцевих керівників, урядових інституцій, усіх, щоб на всіх рівнях зменшувати російські можливості організації терактів та диверсій в українському тилу. У нас є дані розвідки, що росіяни збираються й надалі робити такі речі, такі фактично напади на українців. Треба більше захисту для людей», - додав Президент.

Нагадаємо, в ніч на 22 лютого у Львові пролунав вибух. У місті стався теракт, унаслідок чого загинула поліцейська, а ще 25 людей отримали поранення.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», поліція спільно із СБУ затримали ймовірну підривницю правоохоронців у Львові.

Згодом затриманій 33-річній мешканці Костополя Рівненської області повідомлено про підозру (у вчиненні терористичного акту, що призвів до загибелі людини, а також у незаконному поводженні зі зброєю (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 КК України). 

Раніше у поліції показали відео, як підозрювана закладає вибухівку в сміттєві баки.

 

