  1. В Украине

Исполнители были завербованы через Telegram, а организаторы — россияне: Зеленский о теракте во Львове

20:19, 22 февраля 2026
Владимир Зеленский также поручил правоохранителям проработать меры, которые должны сделать невозможными теракты, подобные сегодняшнему во Львове.
Президент Украины Владимир Зеленский, комментируя теракт в центре Львова, сообщил, что обстоятельства инцидента сейчас полностью анализируются, и уже есть много фактов. Об этом он сказал во время вечернего обращения.

«Исполнители были завербованы через Telegram. Организация теракта — российская. Министерство внутренних дел Украины, Национальная полиция Украины, Служба безопасности Украины представят детали обществу. И я поручил сегодня проработать такие меры, такое реагирование, чтобы сделать невозможными подобные преступления. Уже есть определенный опыт противодействия у наших правоохранителей», — сказал он.

По словам Главы государства, десятки аналогичных ситуаций были предотвращены, а украинские правоохранительные органы постоянно противодействуют таким вербовкам.

«И нужно больше активности и больше вовлеченности самих общин, вовлеченности местных руководителей, правительственных институций, всех, чтобы на всех уровнях уменьшать российские возможности организации терактов и диверсий в украинском тылу. У нас есть данные разведки, что россияне собираются и далее совершать такие действия, такие фактически нападения на украинцев. Нужно больше защиты для людей», — добавил Президент.

Напомним, в ночь на 22 февраля во Львове прогремел взрыв. В городе произошел теракт, в результате которого погибла полицейская, а еще 25 человек получили ранения.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», полиция совместно с СБУ задержала предполагаемую подрывницу правоохранителей во Львове. 

Позднее задержанной 33-летней жительнице Костополя Ровненской области сообщено о подозрении (в совершении террористического акта, повлекшего гибель человека, а также в незаконном обращении с оружием (ч. 3 ст. 258, ч. 1 ст. 263 УК Украины). 

Ранее в полиции показали видео, на котором подозреваемая закладывает взрывчатку в мусорные баки.

Львов теракт Владимир Зеленский

