США виставили Ірану дедлайн для укладення угоди, — Axios

20:52, 22 лютого 2026
У Вашингтоні також не виключають можливість тимчасових домовленостей як проміжного кроку перед укладенням повноцінної угоди.
Фото: 1lurer.am
США готові провести ще один раунд переговорів з Іраном в Женеві, якщо від Тегерана надійде детальна пропозиція протягом 48 годин, пише Axios.

Посланці президента США Дональда Трампа - Стів Віткофф і Джаред Кушнер - планують прибути до Женева у п’ятницю, 27 лютого, якщо іранська пропозиція надійде найближчими днями.

Один із неназваний американських чиновників заявив, що у разі отримання документа сторони можуть розпочати детальні переговори щодо параметрів майбутньої угоди. У Вашингтоні також не виключають можливість тимчасових домовленостей як проміжного кроку перед укладенням повноцінної угоди.

Під час попередніх переговорів американські представники передали міністру закордонних справ Ірану Аббас Арагчі позицію США щодо повної відмови від збагачення урану на території країни. Водночас у Білому домі готові розглянути варіант обмеженого або символічного збагачення за умови, що це унеможливить створення ядерної зброї.

Арагчі заявив, що іранська сторона завершує підготовку власної пропозиції та передасть її після погодження політичним керівництвом у Тегерані.

