США выставили Ирану дедлайн для заключения соглашения — Axios

США готовы провести еще один раунд переговоров с Иран в Женева, если от Тегерана поступит детальное предложение в течение 48 часов, пишет Axios.

Посланники президента США Дональд Трамп — Стив Виткофф и Джаред Кушнер — планируют прибыть в Женеву в пятницу, 27 февраля, если иранское предложение поступит в ближайшие дни.

Один из неназванных американских чиновников заявил, что в случае получения документа стороны могут начать детальные переговоры по параметрам будущего соглашения. В Вашингтоне также не исключают возможность временных договоренностей как промежуточного шага перед заключением полноценного соглашения.

Во время предыдущих переговоров американские представители передали министру иностранных дел Ирана Аббас Арагчи позицию США о полном отказе от обогащения урана на территории страны. В то же время в Белом доме готовы рассмотреть вариант ограниченного или символического обогащения при условии, что это исключит создание ядерного оружия.

Арагчи заявил, что иранская сторона завершает подготовку собственного предложения и передаст его после согласования с политическим руководством в Тегеране.

