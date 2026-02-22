  1. В мире

США выставили Ирану дедлайн для заключения соглашения — Axios

20:52, 22 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
В Вашингтоне также не исключают возможность временных договоренностей как промежуточного шага перед заключением полноценного соглашения.
США выставили Ирану дедлайн для заключения соглашения — Axios
Фото: 1lurer.am
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

США готовы провести еще один раунд переговоров с Иран в Женева, если от Тегерана поступит детальное предложение в течение 48 часов, пишет Axios.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Посланники президента США Дональд Трамп — Стив Виткофф и Джаред Кушнер — планируют прибыть в Женеву в пятницу, 27 февраля, если иранское предложение поступит в ближайшие дни.

Один из неназванных американских чиновников заявил, что в случае получения документа стороны могут начать детальные переговоры по параметрам будущего соглашения. В Вашингтоне также не исключают возможность временных договоренностей как промежуточного шага перед заключением полноценного соглашения.

Во время предыдущих переговоров американские представители передали министру иностранных дел Ирана Аббас Арагчи позицию США о полном отказе от обогащения урана на территории страны. В то же время в Белом доме готовы рассмотреть вариант ограниченного или символического обогащения при условии, что это исключит создание ядерного оружия.

Арагчи заявил, что иранская сторона завершает подготовку собственного предложения и передаст его после согласования с политическим руководством в Тегеране.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

США Иран

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ признал нарушение права на выезд из страны в деле «Бабич против Украины»

В решении по делу «Бабич против Украины» ЕСПЧ подчеркнул: ограничение права покидать страну должно соответствовать критерию пропорциональности и обоснованности.

Отказ жены от рождения ребенка может стать основанием для развода: что не так с новым ГК

Новая редакция Гражданского кодекса Украины вызывает дискуссии из-за положений об основаниях для развода, которые ставят мужчину и женщину в неравное правовое положение.

Без ФЛП, но с декларацией: Комитет рассмотрит законопроект о предпринимательской деятельности домохозяйств

Домохозяйства обяжут подавать годовую декларацию и вести упрощенный учет доходов.

Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

В парламенте придумали, как решить проблему фиксации судебных заседаний при отсутствии электроэнергии и интернета

Законопроект предлагает альтернативный порядок фиксации судебных заседаний и уточняет правила оглашения судебных решений.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]