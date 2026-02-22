  1. У світі

У Південній Кореї 21-річна жінка, підозрювана у двох убивствах, шукала поради в ChatGPT — деталі

22:29, 22 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Поліція заявляє, що перед смертями чоловіків вона цікавилася наслідками поєднання снодійного та алкоголю.
У Південній Кореї 21-річна жінка, підозрювана у двох убивствах, шукала поради в ChatGPT — деталі
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Поліція Сеула повідомила про затримання 21-річної жінки, яку підозрюють у вбивстві двох чоловіків. За даними слідства, перед цим вона цікавилася в ChatGPT, чи може поєднання снодійного та алкоголю призвести до смерті. Про це повідомляє Independent.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Жінку на прізвище Кім затримали 11 лютого. Спочатку їй висунули обвинувачення у спричиненні тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. Згодом статтю змінили на умисне вбивство.

Правоохоронці пояснили: після аналізу телефону підозрюваної з’ясувалося, що вона шукала інформацію про небезпеку змішування алкоголю та ліків і могла усвідомлювати можливі наслідки.

Що саме встановила поліція

За даними поліції району Канбук у Сеулі, жінка неодноразово запитувала в ChatGPT:

  • що станеться, якщо прийняти снодійне разом з алкоголем;
  • яка доза є небезпечною;
  • чи може це вбити людину.

Слідчі вважають, що ці запити свідчать про розуміння ризиків.

Раніше Кім визнавала, що підмішувала чоловікам у напої призначені їй за рецептом заспокійливі препарати з групи бензодіазепінів. Однак вона наполягала, що не знала про можливу смертельну дію.

Два смертельні випадки та ймовірна спроба отруєння

Перший інцидент стався 28 січня. За версією слідства, жінка разом із чоловіком віком близько 20 років заселилася до мотелю в одному з районів Сеула. Через кілька годин вона вийшла звідти сама. Наступного дня тіло чоловіка знайшли в номері.

Другий випадок, за даними поліції, стався 9 лютого — також у мотелі того ж району. Загинув ще один чоловік приблизно такого ж віку.

Крім того, слідчі заявили про можливу спробу вбивства в грудні минулого року. Тоді жінка нібито дала своєму партнеру напій із седативними препаратами на парковці в місті Нам’янджу. Чоловік знепритомнів, але згодом прийшов до тями.

Розслідування триває

Поліція перевіряє, чи може підозрювана бути причетною до інших випадків. Також правоохоронці провели психологічну експертизу та детальні допити, щоб оцінити її психічний стан.

Слідство у справі триває.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вбивство Південна Корея

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Відмова дружини від народження дитини може стати підставою для розлучення: що не так із новим ЦК

Нова редакція Цивільного кодексу України викликає дискусії через положення про підстави для розлучення, що ставлять чоловіка та жінку в нерівне правове становище.

Без ФОП, але з декларацією: Комітет розгляне законопроєкт про підприємницьку діяльність домогосподарств

Домогосподарства зобов’яжуть подавати річну декларацію та вести спрощений облік доходів.

Проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника

Відеоспостереження, електронні повідомлення, моніторинг файлів — усе це пропонується узаконити як «виняткові заходи».

У парламенті придумали, як вирішити проблему фіксації судових засідань за відсутності електроенергії та інтернету

Законопроект пропонує альтернативний порядок фіксації судових засідань та уточнює правила проголошення судових рішень.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]