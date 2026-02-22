У Південній Кореї 21-річна жінка, підозрювана у двох убивствах, шукала поради в ChatGPT — деталі

Поліція заявляє, що перед смертями чоловіків вона цікавилася наслідками поєднання снодійного та алкоголю.

Поліція Сеула повідомила про затримання 21-річної жінки, яку підозрюють у вбивстві двох чоловіків. За даними слідства, перед цим вона цікавилася в ChatGPT, чи може поєднання снодійного та алкоголю призвести до смерті. Про це повідомляє Independent.

Жінку на прізвище Кім затримали 11 лютого. Спочатку їй висунули обвинувачення у спричиненні тілесних ушкоджень, що призвели до смерті. Згодом статтю змінили на умисне вбивство.

Правоохоронці пояснили: після аналізу телефону підозрюваної з’ясувалося, що вона шукала інформацію про небезпеку змішування алкоголю та ліків і могла усвідомлювати можливі наслідки.

Що саме встановила поліція

За даними поліції району Канбук у Сеулі, жінка неодноразово запитувала в ChatGPT:

що станеться, якщо прийняти снодійне разом з алкоголем;

яка доза є небезпечною;

чи може це вбити людину.

Слідчі вважають, що ці запити свідчать про розуміння ризиків.

Раніше Кім визнавала, що підмішувала чоловікам у напої призначені їй за рецептом заспокійливі препарати з групи бензодіазепінів. Однак вона наполягала, що не знала про можливу смертельну дію.

Два смертельні випадки та ймовірна спроба отруєння

Перший інцидент стався 28 січня. За версією слідства, жінка разом із чоловіком віком близько 20 років заселилася до мотелю в одному з районів Сеула. Через кілька годин вона вийшла звідти сама. Наступного дня тіло чоловіка знайшли в номері.

Другий випадок, за даними поліції, стався 9 лютого — також у мотелі того ж району. Загинув ще один чоловік приблизно такого ж віку.

Крім того, слідчі заявили про можливу спробу вбивства в грудні минулого року. Тоді жінка нібито дала своєму партнеру напій із седативними препаратами на парковці в місті Нам’янджу. Чоловік знепритомнів, але згодом прийшов до тями.

Розслідування триває

Поліція перевіряє, чи може підозрювана бути причетною до інших випадків. Також правоохоронці провели психологічну експертизу та детальні допити, щоб оцінити її психічний стан.

Слідство у справі триває.

