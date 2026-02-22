В Южной Корее 21-летняя женщина, подозреваемая в двух убийствах, искала советы в ChatGPT — подробности

Полиция заявляет, что перед смертями мужчин она интересовалась последствиями сочетания снотворного и алкоголя.

Полиция Сеула сообщила о задержании 21-летней женщины, которую подозревают в убийстве двух мужчин. По данным следствия, перед этим она интересовалась в ChatGPT, может ли сочетание снотворного и алкоголя привести к смерти. Об этом сообщает Independent.

Женщину по фамилии Ким задержали 11 февраля. Сначала ей предъявили обвинение в причинении телесных повреждений, повлекших смерть. Позднее статью изменили на умышленное убийство.

Правоохранители пояснили: после анализа телефона подозреваемой выяснилось, что она искала информацию об опасности смешивания алкоголя и лекарств и могла осознавать возможные последствия.

Что именно установила полиция

По данным полиции района Канбук в Сеуле, женщина неоднократно спрашивала в ChatGPT:

что произойдет, если принять снотворное вместе с алкоголем;

какая доза является опасной;

может ли это убить человека.

Следователи считают, что эти запросы свидетельствуют о понимании рисков.

Ранее Ким признавалась, что подмешивала мужчинам в напитки назначенные ей по рецепту успокоительные препараты из группы бензодиазепинов. Однако она настаивала, что не знала о возможном смертельном действии.

Два смертельных случая и предполагаемая попытка отравления

Первый инцидент произошел 28 января. По версии следствия, женщина вместе с мужчиной около 20 лет заселилась в мотель в одном из районов Сеула. Через несколько часов она вышла оттуда одна. На следующий день тело мужчины нашли в номере.

Второй случай, по данным полиции, произошел 9 февраля — также в мотеле того же района. Погиб еще один мужчина примерно такого же возраста.

Кроме того, следователи заявили о возможной попытке убийства в декабре прошлого года. Тогда женщина якобы дала своему партнеру напиток с седативными препаратами на парковке в городе Намянджу. Мужчина потерял сознание, но позже пришел в себя.

Расследование продолжается

Полиция проверяет, может ли подозреваемая быть причастна к другим случаям. Также правоохранители провели психологическую экспертизу и детальные допросы, чтобы оценить ее психическое состояние.

Следствие по делу продолжается.

