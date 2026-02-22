  1. В Україні

Чи можливо змінити транслітерацію в паспорті громадянина України — роз’яснення

21:24, 22 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Для зміни транслітерації в паспорті громадянина України треба подати деякі документи.
Чи можливо змінити транслітерацію в паспорті громадянина України — роз’яснення
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, чи можливо змінити транслітерацію в паспорті громадянина України та що для цього потрібно.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Змінити транслітерацію в паспорті громадянина України можливо. Для цього особа подає письмову заяву та надає документи, які:

 - посвідчують її особу та підтверджують громадянство України (раніше видані компетентними органами України);

- або підтверджують факт народження, зміну імені (зокрема у разі укладення чи розірвання шлюбу), видані компетентними органами іноземної держави та легалізовані в установленому порядку.

Також написання прізвища особи може бути виконано відповідно до написання прізвища її дитини, батьків (одного з них) або одного з подружжя — на підставі раніше виданих їм паспортів, у тому числі паспортних документів іноземця, якщо ці родичі є іноземцями або особами без громадянства.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

паспорт міграційна служба

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Відмова дружини від народження дитини може стати підставою для розлучення: що не так із новим ЦК

Нова редакція Цивільного кодексу України викликає дискусії через положення про підстави для розлучення, що ставлять чоловіка та жінку в нерівне правове становище.

Без ФОП, але з декларацією: Комітет розгляне законопроєкт про підприємницьку діяльність домогосподарств

Домогосподарства зобов’яжуть подавати річну декларацію та вести спрощений облік доходів.

Проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника

Відеоспостереження, електронні повідомлення, моніторинг файлів — усе це пропонується узаконити як «виняткові заходи».

У парламенті придумали, як вирішити проблему фіксації судових засідань за відсутності електроенергії та інтернету

Законопроект пропонує альтернативний порядок фіксації судових засідань та уточнює правила проголошення судових рішень.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]