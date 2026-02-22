Чи можливо змінити транслітерацію в паспорті громадянина України — роз’яснення

Для зміни транслітерації в паспорті громадянина України треба подати деякі документи.

Міграційна служба Дніпропетровської області пояснила, чи можливо змінити транслітерацію в паспорті громадянина України та що для цього потрібно.

Змінити транслітерацію в паспорті громадянина України можливо. Для цього особа подає письмову заяву та надає документи, які:

- посвідчують її особу та підтверджують громадянство України (раніше видані компетентними органами України);

- або підтверджують факт народження, зміну імені (зокрема у разі укладення чи розірвання шлюбу), видані компетентними органами іноземної держави та легалізовані в установленому порядку.

Також написання прізвища особи може бути виконано відповідно до написання прізвища її дитини, батьків (одного з них) або одного з подружжя — на підставі раніше виданих їм паспортів, у тому числі паспортних документів іноземця, якщо ці родичі є іноземцями або особами без громадянства.

