Можно ли изменить транслитерацию в паспорте гражданина Украины — разъяснение

Для изменения транслитерации в паспорте гражданина Украины необходимо подать определенные документы.

Миграционная служба Днепропетровской области разъяснила, можно ли изменить транслитерацию в паспорте гражданина Украины и что для этого нужно.

Изменить транслитерацию в паспорте гражданина Украины возможно. Для этого лицо подает письменное заявление и предоставляет документы, которые:

удостоверяют его личность и подтверждают гражданство Украины (ранее выданные компетентными органами Украины);

либо подтверждают факт рождения, изменения имени (в частности в случае заключения или расторжения брака), выданные компетентными органами иностранного государства и легализованные в установленном порядке.

Также написание фамилии лица может быть выполнено в соответствии с написанием фамилии его ребенка, родителей (одного из них) либо одного из супругов — на основании ранее выданных им паспортов, в том числе паспортных документов иностранца, если эти родственники являются иностранцами или лицами без гражданства.

