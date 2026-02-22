  1. В Україні

Чи змінюється статус у військовому обліку після 25 років — відповідь ТЦК

20:13, 22 лютого 2026
У ТЦК роз’яснили питання статусу в облікових даних після 25 років.
Чи змінюється статус у військовому обліку після 25 років — відповідь ТЦК
Волинський обласний ТЦК нагадав, якщо людині виповнюється 25 років, її статус автоматично змінюється — з «призовника» на «військовозобов’язаного».

Там зазначили, що раніше для цього потрібно було особисто звертатися до ТЦК та СП. Після змін у правилах від 31 липня 2025 року процедура стала простішою.

Тепер спеціально приходити до ТЦК не потрібно — зміна статусу відбувається автоматично.

Протягом 30 днів після досягнення 25-річчя працівники ТЦК самостійно вносять відповідні зміни до облікових даних.

