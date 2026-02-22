Чи змінюється статус у військовому обліку після 25 років — відповідь ТЦК

У ТЦК роз’яснили питання статусу в облікових даних після 25 років.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Волинський обласний ТЦК нагадав, якщо людині виповнюється 25 років, її статус автоматично змінюється — з «призовника» на «військовозобов’язаного».

Там зазначили, що раніше для цього потрібно було особисто звертатися до ТЦК та СП. Після змін у правилах від 31 липня 2025 року процедура стала простішою.

Тепер спеціально приходити до ТЦК не потрібно — зміна статусу відбувається автоматично.

Протягом 30 днів після досягнення 25-річчя працівники ТЦК самостійно вносять відповідні зміни до облікових даних.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.