Меняется ли статус в воинском учете после 25 лет — ответ ТЦК

В ТЦК разъяснили вопрос статуса в учетных данных после 25 лет.

Волынский областной территориальный центр комплектования и социальной поддержки напомнил, если человеку исполняется 25 лет, его статус автоматически меняется — с «призывника» на «военнообязанного».

Там отметили, что ранее для этого необходимо было лично обращаться в ТЦК и СП. После изменений в правилах от 31 июля 2025 года процедура стала проще.

Теперь специально приходить в ТЦК не нужно — изменение статуса происходит автоматически.

В течение 30 дней после достижения 25-летнего возраста сотрудники ТЦК самостоятельно вносят соответствующие изменения в учетные данные.

