  1. Відео
  2. / У світі

У Таїланді поліцейські перевдяглися в левів-аніматорів, щоб затримати небезпечного грабіжника — відео

21:42, 22 лютого 2026
Чоловіка підозрюють у викраденні цінностей на суму близько 64 000 доларів.
У Таїланді поліцейські перевдяглися в левів-аніматорів, щоб затримати небезпечного грабіжника — відео
У Таїланді поліція вигадала нестандартний спосіб затримати серійного грабіжника, який неодноразово вислизав від правоохоронців: поліцейські переодягалися у традиційний костюм лева, щоб наблизитися до підозрюваного та затримати  його.

Відео, оприлюднене поліцією Бангкока, показує, як правоохоронці, сховані під червоно-золотим костюмом лева, у середу наближаються до чоловіка під час святкування Місячного Нового року в храмі провінції Нонтхабурі, що межує зі столицею.

За мить поліцейський різко кинувся на підозрюваного та швидко повалив його на землю.

За даними поліції, 33-річного чоловіка підозрюють у тому, що на початку цього місяця він тричі проникав до будинку місцевого поліцейського командира в Бангкоку та викрав цінності на суму близько 2 мільйонів батів (приблизно 64 тисячі доларів).

Правоохоронці зазначили, що неодноразово намагалися затримати чоловіка, однак він швидко помічав поліцейських і тікав. Згодом його особу встановили, відстеживши викрадені амулети, які він продав.  

За словами поліції, затриманий зізнався у крадіжках, пояснивши, що викрадені кошти витрачав на наркотики та азартні ігри. Також повідомляється, що раніше він уже був засуджений за злочини, пов’язані з наркотиками та крадіжками.

поліція пограбування Таїланд

