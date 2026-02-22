В Таиланде полицейские переоделись в львов-аниматоров, чтобы задержать опасного грабителя — видео

Мужчину подозревают в похищении ценностей на сумму около 64 000 долларов.

В Таиланд полиция придумала нестандартный способ задержать серийного грабителя, который неоднократно ускользал от правоохранителей: полицейские переоделись в традиционный костюм льва, чтобы приблизиться к подозреваемому и задержать его.

Видео, обнародованное полицией Бангкок, показывает, как правоохранители, скрытые под красно-золотым костюмом льва, в среду приближаются к мужчине во время празднования Лунного Нового года в храме провинции Нонтхабури, которая граничит со столицей.

В следующий момент полицейский резко бросился на подозреваемого и быстро повалил его на землю.

По данным полиции, 33-летнего мужчину подозревают в том, что в начале этого месяца он трижды проникал в дом местного полицейского командира в Бангкоке и похитил ценности на сумму около 2 миллионов батов (примерно 64 тысячи долларов).

Правоохранители отметили, что неоднократно пытались задержать мужчину, однако он быстро замечал полицейских и скрывался. Позже его личность установили, отследив похищенные амулеты, которые он продал.

По словам полиции, задержанный признался в кражах, объяснив, что похищенные средства тратил на наркотики и азартные игры. Также сообщается, что ранее он уже был осужден за преступления, связанные с наркотиками и кражами.

