Скотланд-Ярд підтвердив використання ШІ для виявлення неправомірних дій співробітників поліції

Поліція аналізує внутрішні дані для виявлення можливих порушень стандартів, профспілка говорить про «автоматизовану підозру».

Столична поліція Лондона підтвердила, що використовує інструменти штучного інтелекту американської компанії Palantir для аналізу поведінки співробітників. Про це повідомило видання The Guardian.

Раніше поліція відмовлялася підтверджувати або спростовувати застосування технологій компанії, яка також співпрацює з ізраїльськими військовими та бере участь в операціях ICE за президентства Дональд Трамп. Тепер у відомстві заявили, що штучний інтелект Palantir використовується для аналізу внутрішніх даних щодо рівня захворюваності, прогулів і моделей понаднормової роботи з метою виявлення можливих проблем із професійними стандартами.

Федерація поліції, яка представляє рядових офіцерів, розкритикувала підхід, назвавши його «автоматизованою підозрою». У заяві організації зазначено, що офіцери не повинні піддаватися непрозорим або неперевіреним інструментам, які можуть неправильно трактувати нестале робоче навантаження, хворобу чи понаднормову роботу як ознаки правопорушень.

Столична поліція, в якій працюють близько 46 тисяч офіцерів і співробітників, є найбільшою у Великій Британії. Вона неодноразово опинялася в центрі скандалів — від неналежної перевірки співробітників після вбивства Сари Еверард Вейном Казенсом до звинувачень у толеруванні дискримінаційної та мізогіністичної поведінки.

У поліції заявили, що існують докази кореляції між значним рівнем захворюваності, збільшенням прогулів або надмірною кількістю понаднормової роботи та недоліками у стандартах, культурі й поведінці. Пілотний проєкт Palantir передбачає об’єднання даних із кількох внутрішніх баз для виявлення відповідних моделей поведінки. У відомстві наголошують, що система лише визначає закономірності, а остаточні рішення ухвалюють офіцери після додаткової перевірки.

Член парламенту від Ліберально-демократичної партії Мартін Ріглі висловив занепокоєння щодо прав офіцерів як працівників, заявивши, що використання алгоритмічного профілювання потребує надзвичайної обережності.

Штучний інтелект Palantir уже застосовується іншими поліцейськими структурами для підтримки розслідувань через два регіональні слідчі підрозділи. У своїй «білій книзі» Лейбористська партія заявила про намір підтримати відповідальне та масштабне впровадження ШІ в поліції, передбачивши інвестиції понад 115 млн фунтів протягом трьох років для впровадження таких інструментів у 43 поліцейських підрозділах Англії та Уельсу.

У Palantir заявили, що пишаються використанням свого програмного забезпечення для покращення державних послуг у Великій Британії, зокрема в поліцейських операціях, роботі NHS та підтримці Королівського флоту.

