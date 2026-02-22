Скотланд-Ярд подтвердил использование ИИ для выявления неправомерных действий сотрудников полиции

Полиция анализирует внутренние данные для выявления возможных нарушений стандартов, профсоюз говорит об «автоматизированном подозрении».

Столичная полиция Лондона подтвердила, что использует инструменты искусственного интеллекта американской компании Palantir для анализа поведения сотрудников. Об этом сообщило издание The Guardian.

Ранее полиция отказывалась подтверждать или опровергать применение технологий компании, которая также сотрудничает с израильскими военными и участвует в операциях ICE при президентстве Дональда Трампа. Теперь в ведомстве заявили, что искусственный интеллект Palantir используется для анализа внутренних данных об уровне заболеваемости, прогулов и моделей сверхурочной работы с целью выявления возможных проблем с профессиональными стандартами.

Федерация полиции, представляющая рядовых офицеров, раскритиковала подход, назвав его «автоматизированным подозрением». В заявлении организации отмечается, что офицеры не должны подвергаться непрозрачным или непроверенным инструментам, которые могут неправильно трактовать неустойчивую рабочую нагрузку, болезнь или сверхурочную работу как признаки правонарушений.

Столичная полиция, в которой работают около 46 тысяч офицеров и сотрудников, является крупнейшей в Великобритании. Она неоднократно оказывалась в центре скандалов — от ненадлежащей проверки сотрудников после убийства Сары Эверард Уэйном Казенсом до обвинений в толерантном отношении к дискриминационному и мизогинистическому поведению.

В полиции заявили, что существуют доказательства корреляции между значительным уровнем заболеваемости, увеличением прогулов или чрезмерным количеством сверхурочной работы и недостатками в стандартах, культуре и поведении. Пилотный проект Palantir предусматривает объединение данных из нескольких внутренних баз для выявления соответствующих моделей поведения. В ведомстве отмечают, что система только определяет закономерности, а окончательные решения принимают офицеры после дополнительной проверки.

Член парламента от Либерально-демократической партии Мартин Ригли выразил обеспокоенность по поводу прав офицеров как работников, заявив, что использование алгоритмического профилирования требует чрезвычайной осторожности.

Искусственный интеллект Palantir уже применяется другими полицейскими структурами для поддержки расследований через два региональных следственных подразделения. В своей «белой книге» Лейбористская партия заявила о намерении поддержать ответственное и масштабное внедрение ИИ в полиции, предусмотрев инвестиции более 115 млн фунтов в течение трех лет для внедрения таких инструментов в 43 полицейских подразделениях Англии и Уэльса.

В Palantir заявили, что гордятся использованием своего программного обеспечения для улучшения государственных услуг в Великобритании, в частности в полицейских операциях, работе NHS и поддержке Королевского флота.

