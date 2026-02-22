  1. В Україні

В Україні визначили порядок виплати нових дитячих допомог

20:31, 22 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Кошти перераховуватимуть на спеціальні рахунки з особливим режимом використання.
В Україні визначили порядок виплати нових дитячих допомог
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» з урахуванням змін, внесених Законом від 5 листопада 2025 року № 4681-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню материнства (батьківства) з професійною діяльністю», запроваджено нові види державної підтримки. Про це розповіли Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Йдеться про допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку та допомогу для догляду за дитиною «єЯсла».

Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751 (у редакції постанови від 31 грудня 2025 року № 1805 з урахуванням змін, внесених постановою від 5 лютого 2026 року № 169).

Відповідно до цього Порядку, допомога для догляду за дитиною до одного року та допомога «єЯсла» виплачуються на спеціальні рахунки з особливим режимом використання, відкриті в уповноваженому банку.

Реквізити такого рахунка, на який здійснюватиметься призначена виплата, заявник обов’язково зазначає у заяві про призначення допомоги.

Наразі відкрити рахунок із особливим режимом використання можна, звернувшись до Ощадбанк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

гроші діти грошова допомога

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Відмова дружини від народження дитини може стати підставою для розлучення: що не так із новим ЦК

Нова редакція Цивільного кодексу України викликає дискусії через положення про підстави для розлучення, що ставлять чоловіка та жінку в нерівне правове становище.

Без ФОП, але з декларацією: Комітет розгляне законопроєкт про підприємницьку діяльність домогосподарств

Домогосподарства зобов’яжуть подавати річну декларацію та вести спрощений облік доходів.

Проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника

Відеоспостереження, електронні повідомлення, моніторинг файлів — усе це пропонується узаконити як «виняткові заходи».

У парламенті придумали, як вирішити проблему фіксації судових засідань за відсутності електроенергії та інтернету

Законопроект пропонує альтернативний порядок фіксації судових засідань та уточнює правила проголошення судових рішень.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]