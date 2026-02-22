В Україні визначили порядок виплати нових дитячих допомог

Кошти перераховуватимуть на спеціальні рахунки з особливим режимом використання.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Законом України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми» з урахуванням змін, внесених Законом від 5 листопада 2025 року № 4681-IX «Про внесення змін до деяких законів України щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню материнства (батьківства) з професійною діяльністю», запроваджено нові види державної підтримки. Про це розповіли Головне управління Пенсійного фонду України у Львівській області.

Йдеться про допомогу для догляду за дитиною до досягнення нею однорічного віку та допомогу для догляду за дитиною «єЯсла».

Порядок призначення і виплати державної допомоги сім’ям з дітьми затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 року № 1751 (у редакції постанови від 31 грудня 2025 року № 1805 з урахуванням змін, внесених постановою від 5 лютого 2026 року № 169).

Відповідно до цього Порядку, допомога для догляду за дитиною до одного року та допомога «єЯсла» виплачуються на спеціальні рахунки з особливим режимом використання, відкриті в уповноваженому банку.

Реквізити такого рахунка, на який здійснюватиметься призначена виплата, заявник обов’язково зазначає у заяві про призначення допомоги.

Наразі відкрити рахунок із особливим режимом використання можна, звернувшись до Ощадбанк.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.