В Украине определили порядок выплаты новых детских пособий

Средства будут перечисляться на специальные счета с особым режимом использования.

Законом Украины «О государственной помощи семьям с детьми» с учетом изменений, внесенных Законом от 5 ноября 2025 года № 4681-IX «О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно поддержки семей с детьми и создания условий, способствующих совмещению материнства (отцовства) с профессиональной деятельностью», введены новые виды государственной поддержки. Об этом сообщили в Главном управлении Пенсионного фонда Украины во Львовской области.

Речь идет о помощи по уходу за ребенком до достижения им одного года и помощи по уходу за ребенком «еЯсла».

Порядок назначения и выплаты государственной помощи семьям с детьми утвержден постановлением Кабинета Министров Украины от 27 декабря 2001 года № 1751 (в редакции постановления от 31 декабря 2025 года № 1805 с учетом изменений, внесенных постановлением от 5 февраля 2026 года № 169).

В соответствии с этим Порядком, пособие по уходу за ребенком до одного года и пособие «єЯсла» выплачиваются на специальные счета с особым режимом использования, открытые в уполномоченном банке.

Реквизиты такого счета, на который будет осуществляться назначенная выплата, заявитель обязательно указывает в заявлении о назначении пособия.

В настоящее время открыть счет с особым режимом использования можно, обратившись в Ощадбанк.

