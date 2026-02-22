  1. В Україні

Виконавче провадження: що можна дізнатися телефоном у державного виконавця

23:00, 22 лютого 2026
Яякі дані надають під час телефонної розмови, а які — лише письмово.
Виконавче провадження: що можна дізнатися телефоном у державного виконавця
Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України роз’яснило, які відомості у виконавчому провадженні громадяни можуть отримати під час телефонної розмови з державним виконавцем, а які — виключно у письмовому форматі.

Питання доступу до інформації особливо актуальне для боржників і стягувачів, адже йдеться про фінанси, майно та персональні дані.

Чому телефоном діють обмеження

Управління наголошує: під час телефонної розмови неможливо повністю ідентифікувати особу лише за голосом. Саме тому державний виконавець зобов’язаний дотримуватися правил захисту персональних даних і фінансової інформації.

Такий підхід спрямований на запобігання розголошенню конфіденційних відомостей стороннім особам та мінімізацію ризиків шахрайства.

Які дані потрібно підготувати перед дзвінком

Щоб розмова була предметною, заявнику варто заздалегідь підготувати:

  • повне прізвище, ім’я та по батькові;
  • реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
  • номер виконавчого провадження (8 цифр);
  • уточнення свого статусу у справі — боржник чи стягувач.

Ці дані допоможуть виконавцю знайти провадження в автоматизованій системі та надати загальну довідкову інформацію.

Що можна дізнатися телефоном

Під час дистанційного спілкування громадянин може отримати:

  • інформацію про поточний статус провадження — відкрите, зупинене чи закрите;
  • відомості про правову підставу відкриття справи;
  • роз’яснення причин арешту рахунків або майна;
  • загальні рекомендації щодо кроків для закриття провадження;
  • години прийому та контактні дані для подальшої взаємодії.

Таким чином, телефонна консультація дозволяє оперативно зорієнтуватися у ситуації та визначити подальші дії.

Яку інформацію не повідомляють телефоном

Водночас існують суворі обмеження. Під час телефонної розмови державний виконавець не надає:

  • точні номери банківських рахунків;
  • суми залишків коштів;
  • відомості про доходи чи майно;
  • реквізити для сплати боргу;
  • паролі доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП);
  • повний зміст постанов.

Реквізити для оплати боргу та копії процесуальних документів надаються виключно у письмовому вигляді або через офіційні електронні сервіси. Це зменшує ризик помилок під час перерахування коштів і захищає особисті дані.

Баланс між доступом до інформації та безпекою

Управління підкреслює, що обмеження не є перешкодою для отримання інформації, а спрямовані на захист прав громадян. Детальне ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження можливе через письмові звернення або офіційні цифрові сервіси, де всі дії фіксуються.

Таким чином, телефонна консультація у виконавчому провадженні — це швидкий спосіб отримати базову інформацію, однак для доступу до конфіденційних даних необхідно використовувати офіційні канали зв’язку.

мінюст Міністерство юстиції України

