Виконавче провадження: що можна дізнатися телефоном у державного виконавця
Дніпровське міжрегіональне управління Міністерства юстиції України роз’яснило, які відомості у виконавчому провадженні громадяни можуть отримати під час телефонної розмови з державним виконавцем, а які — виключно у письмовому форматі.
Питання доступу до інформації особливо актуальне для боржників і стягувачів, адже йдеться про фінанси, майно та персональні дані.
Чому телефоном діють обмеження
Управління наголошує: під час телефонної розмови неможливо повністю ідентифікувати особу лише за голосом. Саме тому державний виконавець зобов’язаний дотримуватися правил захисту персональних даних і фінансової інформації.
Такий підхід спрямований на запобігання розголошенню конфіденційних відомостей стороннім особам та мінімізацію ризиків шахрайства.
Які дані потрібно підготувати перед дзвінком
Щоб розмова була предметною, заявнику варто заздалегідь підготувати:
- повне прізвище, ім’я та по батькові;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);
- номер виконавчого провадження (8 цифр);
- уточнення свого статусу у справі — боржник чи стягувач.
Ці дані допоможуть виконавцю знайти провадження в автоматизованій системі та надати загальну довідкову інформацію.
Що можна дізнатися телефоном
Під час дистанційного спілкування громадянин може отримати:
- інформацію про поточний статус провадження — відкрите, зупинене чи закрите;
- відомості про правову підставу відкриття справи;
- роз’яснення причин арешту рахунків або майна;
- загальні рекомендації щодо кроків для закриття провадження;
- години прийому та контактні дані для подальшої взаємодії.
Таким чином, телефонна консультація дозволяє оперативно зорієнтуватися у ситуації та визначити подальші дії.
Яку інформацію не повідомляють телефоном
Водночас існують суворі обмеження. Під час телефонної розмови державний виконавець не надає:
- точні номери банківських рахунків;
- суми залишків коштів;
- відомості про доходи чи майно;
- реквізити для сплати боргу;
- паролі доступу до автоматизованої системи виконавчого провадження (АСВП);
- повний зміст постанов.
Реквізити для оплати боргу та копії процесуальних документів надаються виключно у письмовому вигляді або через офіційні електронні сервіси. Це зменшує ризик помилок під час перерахування коштів і захищає особисті дані.
Баланс між доступом до інформації та безпекою
Управління підкреслює, що обмеження не є перешкодою для отримання інформації, а спрямовані на захист прав громадян. Детальне ознайомлення з матеріалами виконавчого провадження можливе через письмові звернення або офіційні цифрові сервіси, де всі дії фіксуються.
Таким чином, телефонна консультація у виконавчому провадженні — це швидкий спосіб отримати базову інформацію, однак для доступу до конфіденційних даних необхідно використовувати офіційні канали зв’язку.
