  1. В Украине

Исполнительное производство: что можно узнать по телефону у государственного исполнителя

23:00, 22 февраля 2026
Какие данные предоставляют во время телефонного разговора, а какие — только письменно.
Исполнительное производство: что можно узнать по телефону у государственного исполнителя
Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины разъяснило, какие сведения в исполнительном производстве граждане могут получить во время телефонного разговора с государственным исполнителем, а какие — исключительно в письменном формате.

Вопрос доступа к информации особенно актуален для должников и взыскателей, поскольку речь идет о финансах, имуществе и персональных данных.

Почему по телефону действуют ограничения

Управление подчеркивает: во время телефонного разговора невозможно полностью идентифицировать лицо только по голосу. Именно поэтому государственный исполнитель обязан соблюдать правила защиты персональных данных и финансовой информации.

Такой подход направлен на предотвращение разглашения конфиденциальных сведений посторонним лицам и минимизацию рисков мошенничества.

Какие данные нужно подготовить перед звонком

Чтобы разговор был предметным, заявителю стоит заранее подготовить:

  • полную фамилию, имя и отчество;
  • регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
  • номер исполнительного производства (8 цифр);
  • уточнение своего статуса по делу — должник или взыскатель.

Эти данные помогут исполнителю найти производство в автоматизированной системе и предоставить общую справочную информацию.

Что можно узнать по телефону

Во время дистанционного общения гражданин может получить:

  • информацию о текущем статусе производства — открыто, приостановлено или закрыто;
  • сведения о правовом основании открытия дела;
  • разъяснения причин ареста счетов или имущества;
  • общие рекомендации относительно шагов для закрытия производства;
  • часы приема и контактные данные для дальнейшего взаимодействия.

Таким образом, телефонная консультация позволяет оперативно сориентироваться в ситуации и определить дальнейшие действия.

Какую информацию не сообщают по телефону

В то же время существуют строгие ограничения. Во время телефонного разговора государственный исполнитель не предоставляет:

  • точные номера банковских счетов;
  • суммы остатков средств;
  • сведения о доходах или имуществе;
  • реквизиты для уплаты долга;
  • пароли доступа к автоматизированной системе исполнительного производства (АСВП);
  • полное содержание постановлений.

Реквизиты для оплаты долга и копии процессуальных документов предоставляются исключительно в письменном виде или через официальные электронные сервисы. Это уменьшает риск ошибок при перечислении средств и защищает персональные данные.

Баланс между доступом к информации и безопасностью

Управление подчеркивает, что ограничения не являются препятствием для получения информации, а направлены на защиту прав граждан. Детальное ознакомление с материалами исполнительного производства возможно через письменные обращения или официальные цифровые сервисы, где все действия фиксируются.

Таким образом, телефонная консультация в исполнительном производстве — это быстрый способ получить базовую информацию, однако для доступа к конфиденциальным данным необходимо использовать официальные каналы связи.

минюст Министерство юстиции Украины

