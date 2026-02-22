Исполнительное производство: что можно узнать по телефону у государственного исполнителя
Днепровское межрегиональное управление Министерства юстиции Украины разъяснило, какие сведения в исполнительном производстве граждане могут получить во время телефонного разговора с государственным исполнителем, а какие — исключительно в письменном формате.
Вопрос доступа к информации особенно актуален для должников и взыскателей, поскольку речь идет о финансах, имуществе и персональных данных.
Почему по телефону действуют ограничения
Управление подчеркивает: во время телефонного разговора невозможно полностью идентифицировать лицо только по голосу. Именно поэтому государственный исполнитель обязан соблюдать правила защиты персональных данных и финансовой информации.
Такой подход направлен на предотвращение разглашения конфиденциальных сведений посторонним лицам и минимизацию рисков мошенничества.
Какие данные нужно подготовить перед звонком
Чтобы разговор был предметным, заявителю стоит заранее подготовить:
- полную фамилию, имя и отчество;
- регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика (РНОКПП);
- номер исполнительного производства (8 цифр);
- уточнение своего статуса по делу — должник или взыскатель.
Эти данные помогут исполнителю найти производство в автоматизированной системе и предоставить общую справочную информацию.
Что можно узнать по телефону
Во время дистанционного общения гражданин может получить:
- информацию о текущем статусе производства — открыто, приостановлено или закрыто;
- сведения о правовом основании открытия дела;
- разъяснения причин ареста счетов или имущества;
- общие рекомендации относительно шагов для закрытия производства;
- часы приема и контактные данные для дальнейшего взаимодействия.
Таким образом, телефонная консультация позволяет оперативно сориентироваться в ситуации и определить дальнейшие действия.
Какую информацию не сообщают по телефону
В то же время существуют строгие ограничения. Во время телефонного разговора государственный исполнитель не предоставляет:
- точные номера банковских счетов;
- суммы остатков средств;
- сведения о доходах или имуществе;
- реквизиты для уплаты долга;
- пароли доступа к автоматизированной системе исполнительного производства (АСВП);
- полное содержание постановлений.
Реквизиты для оплаты долга и копии процессуальных документов предоставляются исключительно в письменном виде или через официальные электронные сервисы. Это уменьшает риск ошибок при перечислении средств и защищает персональные данные.
Баланс между доступом к информации и безопасностью
Управление подчеркивает, что ограничения не являются препятствием для получения информации, а направлены на защиту прав граждан. Детальное ознакомление с материалами исполнительного производства возможно через письменные обращения или официальные цифровые сервисы, где все действия фиксируются.
Таким образом, телефонная консультация в исполнительном производстве — это быстрый способ получить базовую информацию, однако для доступа к конфиденциальным данным необходимо использовать официальные каналы связи.
