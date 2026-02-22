  1. У світі

В Австралії судитимуть жінку, яка 6 років пропрацювала юристкою, не маючи юридичної освіти

20:56, 22 лютого 2026
У Мельбурн жінку звинуватили в отриманні понад $1,4 млн зарплати без юридичної освіти.
Фото: Shutterstock
У австралійському Мельбурні жінку звинуватили в тому, що вона отримала понад 1,4 мільйона доларів зарплати, працюючи юристкою без відповідної освіти та кваліфікації, пише DailyMail.

Жінка, яка пропрацювала в кількох юридичних фірмах Мельбурна в період з 2019 по 2025 рік, заявляла роботодавцям, що у 2008 році здобула ступінь бакалавра комерції та бакалавра права в Університет Мельбурна.

Також, за версією обвинувачення, вона неправдиво стверджувала, що є австралійським практикуючим юристом відповідно до закону «Legal Profession Uniform Law».

Втім, розслідування встановило, що жінка не мала ні диплома з права, ні чинного свідоцтва на здійснення юридичної практики.

Суд заборонив розголошувати як її ім’я, так і назви фірм, у яких вона нібито працювала, попри заперечення прокурорів і представників медіа.

За даними слідства, з січня 2019 року по серпень 2021 року жінка отримала 543 446 доларів, нібито вводячи в оману щодо своєї кваліфікації та статусу практикуючого юриста.

У період з вересня 2021 року по березень 2022 року вона, як стверджується, незаконно отримала ще 125 693 долари. Крім того, з квітня по серпень 2022 року жінка отримала 61 598 доларів, знову заявляючи про наявність дипломів Університету Мельбурна.

Між серпнем і вереснем 2022 року вона, за версією слідства, отримала ще 35 967 доларів.

Найбільшу суму — 661 381 долар — жінка отримала в період із січня 2023 року по серпень 2025 року.

Шостий епізод обвинувачення стосується здійснення юридичної практики у штаті Вікторія без відповідної кваліфікації в період з грудня 2022 року по серпень 2025 року.

Повідомляється, що вона виконувала обов’язки старшого юридичного радника.

Прокурори заявили, що в кожному випадку жінка неправдиво стверджувала про наявність однакових кваліфікацій Університету Мельбурна та статусу практикуючого юриста.

Минулого тижня її затримали детективи підрозділу з розслідування фінансових злочинів. Наразі жінку звільнено під заставу.

Судове засідання у справі призначено на 25 березня.

суд юрист Австралія

