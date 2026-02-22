В Австралии будут судить женщину, которая 6 лет работала юристкой, не имея юридического образования

В Мельбурне женщину обвинили в получении более $1,4 млн зарплаты без юридического образования.

Фото: Shutterstock

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В австралийском Мельбурн женщину обвинили в том, что она получила более 1,4 миллиона долларов заработной платы, работая юристкой без соответствующего образования и квалификации, пишет Daily Mail.

Женщина, которая работала в нескольких юридических фирмах Мельбурна в период с 2019 по 2025 год, заявляла работодателям, что в 2008 году получила степень бакалавра коммерции и бакалавра права в Университет Мельбурна.

Также, по версии обвинения, она ложно утверждала, что является австралийским практикующим юристом в соответствии с законом «Legal Profession Uniform Law».

Однако расследование установило, что женщина не имела ни диплома по праву, ни действующего свидетельства на осуществление юридической практики.

Суд запретил разглашать как ее имя, так и названия фирм, в которых она якобы работала, несмотря на возражения прокуроров и представителей СМИ.

По данным следствия, с января 2019 года по август 2021 года женщина получила 543 446 долларов, якобы вводя в заблуждение относительно своей квалификации и статуса практикующего юриста.

В период с сентября 2021 года по март 2022 года она, как утверждается, незаконно получила еще 125 693 доллара. Кроме того, с апреля по август 2022 года женщина получила 61 598 долларов, снова заявляя о наличии дипломов Университета Мельбурна.

Между августом и сентябрем 2022 года она, по версии следствия, получила еще 35 967 долларов.

Наибольшую сумму — 661 381 доллар — женщина получила в период с января 2023 года по август 2025 года.

Шестой эпизод обвинения касается осуществления юридической практики в штате Виктория без соответствующей квалификации в период с декабря 2022 года по август 2025 года.

Сообщается, что она исполняла обязанности старшего юридического советника.

Прокуроры заявили, что в каждом случае женщина ложно утверждала о наличии одинаковых квалификаций Университета Мельбурна и статуса практикующего юриста.

На прошлой неделе ее задержали детективы подразделения по расследованию финансовых преступлений. В настоящее время женщина освобождена под залог.

Судебное заседание по делу назначено на 25 марта.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.