  1. В Україні
  2. / Суспільство

10 пенсій одразу: хто має право на грошову допомогу при виході на заслужений відпочинок

22:00, 22 лютого 2026
Які умови потрібно виконати, який стаж враховується та кому держава виплачує одноразову допомогу в розмірі десяти пенсій.
10 пенсій одразу: хто має право на грошову допомогу при виході на заслужений відпочинок
Деякі працівники бюджетної сфери можуть отримати одноразову грошову допомогу у розмірі десяти місячних пенсій під час виходу на пенсію за віком. Про це повідомили в Пенсійному фонді України.

Йдеться про норму, передбачену Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування». Виплата здійснюється одноразово і фінансується з Державного бюджету України.

Хто має право на 10 пенсій

Право на таку допомогу мають громадяни, які:

  • на день досягнення пенсійного віку працювали в державному або комунальному закладі;
  • обіймали посаду, що дає право на пенсію за вислугу років;
  • мають необхідний страховий стаж: не менше 35 років для чоловіків і 30 років для жінок;
  • раніше не отримували жодного виду пенсії.

Найчастіше виплата стосується працівників:

  • освіти;
  • охорони здоров’я;
  • соціального забезпечення;
  • спортсменів — заслужених майстрів спорту та майстрів спорту міжнародного класу, членів національних збірних;
  • артистів театрально-концертних закладів.

Який стаж враховується

До спеціального стажу зараховується робота саме в тих державних і комунальних установах та на посадах, які визначені постановою Кабінет Міністрів України від 4 листопада 1993 року № 909.

Документ має назву Постанова Кабінету Міністрів України № 909 «Про перелік закладів і установ освіти, охорони здоров’я та соціального захисту і посад, робота на яких дає право на пенсію за вислугу років».

Спеціальний стаж обчислюється:

  • за даними трудової книжки;
  • за інформацією з реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування;
  • за додатковими документами — у разі потреби.

Дозволяється підсумовувати періоди роботи, що дають право на пенсію за вислугу років.

Як визначається сума виплати

Розмір допомоги дорівнює десяти місячним пенсіям, обчисленим на день її призначення.

Сума виплачується одноразово, не оподатковується та фінансується з державного бюджету.

Простими словами

Якщо людина, наприклад, працює вчителем або лікарем у державному закладі, має необхідний страховий та спеціальний стаж і вперше виходить на пенсію за віком із відповідної посади, держава додатково виплачує їй суму, що дорівнює десяти її пенсіям.

Пенсійний фонд пенсія пенсія в Україні як оформити пенсію

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]