10 пенсий сразу: кто имеет право на денежную помощь при выходе на заслуженный отдых

22:00, 22 февраля 2026
Какие условия необходимо выполнить, какой стаж учитывается и кому государство выплачивает единовременную помощь в размере десяти пенсий.
Некоторые работники бюджетной сферы могут получить единовременную денежную помощь в размере десяти месячных пенсий при выходе на пенсию по возрасту. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Речь идет о норме, предусмотренной Законом Украины «Об общеобязательном государственном пенсионном страховании». Выплата осуществляется единовременно и финансируется из Государственного бюджета Украины.

Кто имеет право на 10 пенсий

Право на такую помощь имеют граждане, которые:

  • на день достижения пенсионного возраста работали в государственном или коммунальном учреждении;
  • занимали должность, дающую право на пенсию за выслугу лет;
  • имеют необходимый страховой стаж: не менее 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин;
  • ранее не получали ни одного вида пенсии.

Чаще всего выплата касается работников:

  • образования;
  • здравоохранения;
  • социального обеспечения;
  • спортсменов — заслуженных мастеров спорта и мастеров спорта международного класса, членов национальных сборных;
  • артистов театрально-концертных учреждений.

Какой стаж учитывается

В специальный стаж засчитывается работа именно в тех государственных и коммунальных учреждениях и на должностях, которые определены постановлением Кабинета Министров Украины от 4 ноября 1993 года № 909.

Документ имеет название Постановление Кабинета Министров Украины № 909 «О перечне учреждений и организаций образования, здравоохранения и социальной защиты и должностей, работа на которых дает право на пенсию за выслугу лет».

Специальный стаж исчисляется:

  • по данным трудовой книжки;
  • по информации из реестра застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования;
  • по дополнительным документам — при необходимости.

Допускается суммирование периодов работы, дающих право на пенсию за выслугу лет.

Как определяется сумма выплаты

Размер помощи равен десяти месячным пенсиям, исчисленным на день ее назначения.

Сумма выплачивается единовременно, не облагается налогом и финансируется из государственного бюджета.

Проще говоря

 Если человек, например, работает учителем или врачом в государственном учреждении, имеет необходимый страховой и специальный стаж и впервые выходит на пенсию по возрасту с соответствующей должности, государство дополнительно выплачивает ему сумму, равную десяти его пенсиям.

