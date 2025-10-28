Практика судов
США и Япония заключили соглашение по критически важным минералам

10:46, 28 октября 2025
Дональд Трамп и Санаэ Такаичи подписали рамочное соглашение, направленное на укрепление поставок редкоземельных материалов.
Фото: AFP
Премьер-министр Японии Санаэ Такаичи и президент США Дональд Трамп подписали соглашение о обеспечении поставок критически важных минералов и редкоземельных элементов, которые они считают «решающе важными для внутренней промышленности Соединенных Штатов и Японии».

Санаэ Такаичи объявила, что, как она надеется, это станет «новым золотым веком» в двусторонних отношениях.

Во время встречи Трамп сказал Такаичи, что она будет «одним из самых выдающихся премьер-министров», а США — «союзником на самом высоком уровне».

«Судя по тому, что я знаю от Синдзо и других, вы будете одним из самых выдающихся премьер-министров. Я также хотел бы поздравить вас с тем, что вы стали первой женщиной-премьером. Это важное событие», — сказал Трамп Такаичи, когда пара села для обсуждения со своими делегациями в токийском дворце Акасака.

Такаичи сообщила Трампу, что выдвинула его на Нобелевскую премию мира.

Также она подарила американскому лидеру клюшку, которая принадлежала убитому премьер-министру Синдзо Абэ, и сумку для гольфа с автографом звезды гольфа Хидэки Мацуямы.

