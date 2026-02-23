  1. В Україні

У Нікополі мачуха до смерті побила 10-річну падчерку після конфлікту через косметику

00:06, 23 лютого 2026
Поліція затримала 23-річну жінку та повідомила про підозру за умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.
У Нікополі мачуха до смерті побила 10-річну падчерку після конфлікту через косметику
У місті Нікополь 23-річну жінку затримали за підозрою у спричиненні смертельних тілесних ушкоджень 10-річній падчерці. Про це повідомили в поліції Дніпропетровської області.

За даними слідства, під час конфлікту мачуха завдала дівчинці численних ударів руками по голові та тілу. Внаслідок побиття дитина втратила рівновагу та впала, вдарившись головою об підлогу. Пізніше її стан різко погіршився, і близько 15:30 її госпіталізували у тяжкому стані, без свідомості. Попри зусилля медиків, дівчинка померла того ж дня.

Злочин стався 19 лютого близько 13:00 у приватному домоволодінні. На місце події виїхала слідчо-оперативна група Нікопольського районного управління поліції та ювенальні інспектори. Поліцейські провели огляд, вилучили речові докази та задокументували обставини події.

Фігурантку затримали відповідно до ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Їй повідомили про підозру за ч. 2 ст. 121 Кримінального кодексу України — умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть.

Наразі готується клопотання до суду щодо обрання підозрюваній запобіжного заходу. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до десяти років. Досудове розслідування триває.

вбивство діти Дніпро

