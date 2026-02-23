  1. В Украине

В Никополе мачеха до смерти избила 10-летнюю падчерицу после конфликта из-за косметики

00:06, 23 февраля 2026
Полиция задержала 23-летнюю женщину и сообщила о подозрении в умышленном тяжком телесном повреждении, повлекшем смерть.
В городе Никополь 23-летнюю женщину задержали по подозрению в причинении смертельных телесных повреждений 10-летней падчерице. Об этом сообщили в полиции Днепропетровской области.

По данным следствия, во время конфликта мачеха нанесла девочке многочисленные удары руками по голове и телу. В результате избиения ребенок потерял равновесие и упал, ударившись головой о пол. Позже ее состояние резко ухудшилось, и около 15:30 ее госпитализировали в тяжелом состоянии, без сознания. Несмотря на усилия медиков, девочка скончалась в тот же день.

Преступление произошло 19 февраля около 13:00 в частном домовладении. На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Никопольского районного управления полиции и ювенальные инспекторы. Полицейские провели осмотр, изъяли вещественные доказательства и задокументировали обстоятельства происшествия.

Фигурантку задержали в соответствии со ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. Ей сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 121 Уголовного кодекса Украины — умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть.

В настоящее время готовится ходатайство в суд об избрании подозреваемой меры пресечения. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до десяти лет. Досудебное расследование продолжается.

убийство дети Днепр

