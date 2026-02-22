Чи можуть ФОП включити лікування до податкової знижки за 2025 рік: роз’яснення

Податківці пояснили, чому витрати на медичні послуги не враховуються у складі податкової знижки через відсутність чинного закону про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування.

У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області пояснили, чи можуть фізичні особи — підприємці включити витрати на лікування до складу податкової знижки за підсумками 2025 року.

Що передбачає Податковий кодекс

Відповідно до підпункту 166.3.4 пункту 166.3 статті 166 Податковий кодекс України, до податкової знижки можуть включатися кошти, сплачені платником податку на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування:

самого платника податку;

члена сім’ї першого ступеня споріднення;

особи, над якою встановлено опіку чи піклування;

дитини, влаштованої до прийомної сім’ї або дитячого будинку сімейного типу.

Також ідеться про витрати на придбання ліків, донорських компонентів, протезно-ортопедичних виробів та інших медичних засобів, а для осіб з інвалідністю — про оплату реабілітаційних послуг і технічних засобів реабілітації, якщо такі витрати не компенсуються фондами загальнообов’язкового державного соціального медичного страхування.

Водночас закон містить перелік винятків. Зокрема, до податкової знижки не включають витрати на косметичні процедури без медичних показань, окремі види стоматологічного протезування з використанням дорогоцінних матеріалів, операції зі зміни статі, лікування тютюнової чи алкогольної залежності та інші визначені послуги.

Чому знижка за 2025 рік не застосовується

Ключове положення міститься в розділі XIX «Прикінцеві положення» Податкового кодексу. Норма підпункту 166.3.4 набирає чинності з 1 січня року, що настає після року набрання чинності законом про загальнообов’язкове державне соціальне медичне страхування.

Станом на 1 січня 2026 року такий закон чинності не набрав.

Отже, за підсумками 2025 року податкова знижка на витрати, сплачені на користь закладів охорони здоров’я для компенсації вартості платних послуг з лікування платника податку або члена його сім’ї першого ступеня споріднення, не надається.

