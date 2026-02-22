  1. В Украине

Могут ли ФЛП включить лечение в налоговую скидку за 2025 год: разъяснение

23:30, 22 февраля 2026
Налоговики пояснили, почему расходы на медицинские услуги не учитываются в составе налоговой скидки из-за отсутствия действующего закона об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании.
Могут ли ФЛП включить лечение в налоговую скидку за 2025 год: разъяснение
В Главном управлении ДПС в Закарпатской области разъяснили, могут ли физические лица — предприниматели включить расходы на лечение в состав налоговой скидки по итогам 2025 года.

Что предусматривает Налоговый кодекс

В соответствии с подпунктом 166.3.4 пункта 166.3 статьи 166 Налогового кодекса Украины, в налоговую скидку могут включаться средства, уплаченные плательщиком налога в пользу учреждений здравоохранения для компенсации стоимости платных услуг по лечению:

  • самого плательщика налога;
  • члена семьи первой степени родства;
  • лица, над которым установлена опека или попечительство;
  • ребенка, устроенного в приемную семью или детский дом семейного типа.

Также речь идет о расходах на приобретение лекарств, донорских компонентов, протезно-ортопедических изделий и других медицинских средств, а для лиц с инвалидностью — об оплате реабилитационных услуг и технических средств реабилитации, если такие расходы не компенсируются фондами общеобязательного государственного социального медицинского страхования.

В то же время закон содержит перечень исключений. В частности, в налоговую скидку не включают расходы на косметические процедуры без медицинских показаний, отдельные виды стоматологического протезирования с использованием драгоценных материалов, операции по изменению пола, лечение табачной или алкогольной зависимости и другие определенные услуги.

Почему скидка за 2025 год не применяется

Ключевое положение содержится в разделе XIX «Заключительные положения» Налогового кодекса. Норма подпункта 166.3.4 вступает в силу с 1 января года, следующего за годом вступления в силу закона об общеобязательном государственном социальном медицинском страховании.

По состоянию на 1 января 2026 года такой закон в силу не вступил.

Таким образом, по итогам 2025 года налоговая скидка на расходы, уплаченные в пользу учреждений здравоохранения для компенсации стоимости платных услуг по лечению плательщика налога или члена его семьи первой степени родства, не предоставляется.

налоговая предприниматель ФЛП налоги

