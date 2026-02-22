Секретна служба США відкрила вогонь біля маєтку Дональда Трампа – був застрелений чоловік з рушницею

Інцидент стався вночі поблизу резиденції Дональда Трампа у Флориді.

Фото: Fox News

Секретна служба США повідомила про стрілянину, що сталася в ніч на неділю поблизу маєтку Мар-а-Лаго. Про це інформує Fox News.

За даними відомства, інцидент стався близько 01:30. Невідомий чоловік віком приблизно 20 років здійснив несанкціоноване проникнення на територію приватної резиденції президента США Дональд Трамп.

Чоловіка помітили біля північних воріт із предметом, схожим на рушницю, а також із каністрою з пальним. У результаті застосування зброї він загинув.

За словами офіційних осіб, ніхто зі співробітників Секретної служби або офісу шерифа округу Палм-Біч не постраждав. На момент події на території маєтку не перебували особи, які перебували під охороною Секретної служби, зокрема президент США.

