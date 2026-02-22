Секретная служба США открыла огонь возле поместья Дональда Трампа – был застрелен мужчина с ружьем

Инцидент произошел ночью возле резиденции Дональда Трампа во Флориде.

Фото: Fox News

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Секретная служба США сообщила о стрельбе, произошедшей в ночь на воскресенье вблизи поместья Мар-а-Лаго. Об этом сообщает Fox News.

По данным ведомства, инцидент произошел около 01:30. Неизвестный мужчина в возрасте примерно 20 лет совершил несанкционированное проникновение на территорию частной резиденции президента США Дональда Трампа.

Мужчину заметили у северных ворот с предметом, похожим на ружье, а также с канистрой с горючей жидкостью. В результате применения оружия он погиб.

По словам официальных лиц, никто из сотрудников Секретной службы или офиса шерифа округа Палм-Бич не пострадал. На момент происшествия на территории поместья не находились лица, находившиеся под охраной Секретной службы, в частности президент США.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.