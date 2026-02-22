В Україні запускатили навчальну програму з кібербезпеки серед людей з інвалідністю

Перші дві тисячі учасників зможуть пройти підготовку в межах проєкту CyberBee.

Під час Київського міжнародного форуму з кіберстійкості 2026 Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України підписало меморандум про співпрацю з Кіберакадемією SHERIFF. У межах проєкту CyberBee академія забезпечить навчання перших двох тисяч людей. Про це повідомили Міністерство соціальної політики, сім'ї та єдності України.

Експериментальний проєкт поєднає підготовку у сфері кібербезпеки за міжнародними стандартами та реальні кар’єрні можливості для повернення людей з інвалідністю I та II групи до соціальної й економічної активності.

Кібербезпека визначена як одна з найбільш перспективних сфер зайнятості для людей з інвалідністю з огляду на високий попит на фахівців в Україні та за кордоном, а також відсутність фізичних бар’єрів.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін повідомив, що в Україні понад 1,7 мільйона людей з інвалідністю I та II групи. За його словами, кібербезпека може стати для них шляхом до фінансової самостійності та соціальної адаптації, а також переходом від статусу отримувача виплат до активного учасника економічного ринку.

У межах пілотного проєкту «Кіберполк SHERIFF» навчання вже проходять перші 36 осіб, серед яких є ветерани зі складними ампутаціями.

Засновник холдингу SHERIFF Дмитро Стрижов зазначив, що для бізнесу цей проєкт є інвестицією в людський капітал. За його словами, Україна вже відчуває дефіцит фахівців у сфері кібербезпеки, а ініціатива покликана поєднати соціальну відповідальність із запитом ринку та посилити цифрову стійкість країни.

Навчання триватиме від 9 до 12 місяців і передбачає практичну спеціалізацію з підготовкою до міжнародного сертифіката Hack The Box Certified Penetration Testing Specialist (HTB CPTS), а також опанування суміжних напрямів — SOC, Incident Response і Defensive Security.

За даними Мінсоцполітики, учасники отримають доступ до адаптованих форматів навчання з урахуванням принципів безбар’єрності та універсального дизайну. Також передбачено методологічну й консультаційну підтримку на всіх етапах — від вибору напряму до підготовки резюме, проходження співбесід і супроводу під час працевлаштування. Окрему увагу приділять практичній підготовці, адаптації та взаємодії з роботодавцями для подальшого професійного розвитку.

