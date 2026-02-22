В Украине запустили учебную программу по кибербезопасности среди людей с инвалидностью

Первые две тысячи участников смогут пройти подготовку в рамках проекта CyberBee.

Во время Киевского международного форума по киберустойчивости 2026 Министерство социальной политики, семьи и единства Украины подписало меморандум о сотрудничестве с Киберакадемией SHERIFF. В рамках проекта CyberBee академия обеспечит обучение первых двух тысяч человек. Об этом сообщило Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.

Экспериментальный проект объединит подготовку в сфере кибербезопасности по международным стандартам и реальные карьерные возможности для возвращения людей с инвалидностью I и II группы к социальной и экономической активности.

Кибербезопасность определена как одна из наиболее перспективных сфер занятости для людей с инвалидностью, учитывая высокий спрос на специалистов в Украине и за рубежом, а также отсутствие физических барьеров.

Министр социальной политики, семьи и единства Украины Денис Улютин сообщил, что в Украине более 1,7 миллиона людей с инвалидностью I и II группы. По его словам, кибербезопасность может стать для них путем к финансовой самостоятельности и социальной адаптации, а также переходом от статуса получателя выплат к активному участнику экономического рынка.

В рамках пилотного проекта «Киберполк SHERIFF» обучение уже проходят первые 36 человек, среди которых есть ветераны со сложными ампутациями.

Основатель холдинга SHERIFF Дмитрий Стрижов отметил, что для бизнеса этот проект является инвестицией в человеческий капитал. По его словам, Украина уже испытывает дефицит специалистов в сфере кибербезопасности, а инициатива призвана совместить социальную ответственность с запросом рынка и усилить цифровую устойчивость страны.

Обучение продлится от 9 до 12 месяцев и предусматривает практическую специализацию с подготовкой к международному сертификату Hack The Box Certified Penetration Testing Specialist (HTB CPTS), а также освоение смежных направлений — SOC, Incident Response и Defensive Security.

По данным Минсоцполитики, участники получат доступ к адаптированным форматам обучения с учетом принципов безбарьерности и универсального дизайна. Также предусмотрена методологическая и консультационная поддержка на всех этапах — от выбора направления до подготовки резюме, прохождения собеседований и сопровождения при трудоустройстве. Отдельное внимание будет уделено практической подготовке, адаптации и взаимодействию с работодателями для дальнейшего профессионального развития.

