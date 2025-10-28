Практика судів
Суддів Лолітту Івасюту, Віталія Калиновського та Олену Семенюту звільнено за загальними обставинами — ВРП

11:16, 28 жовтня 2025
Двох суддів звільнено у зв’язку з поданням заяв про відставку, а одну суддю — за власним бажанням.
Вища рада правосуддя 28 жовтня розглянула матеріали щодо звільнення суддів з посад за загальними обставинами.

ВРП вирішила звільнити у зв’язку з поданням заяв про відставку:

Івасюту Лолітту Володимирівну – з посади судді Луцького міськрайонного суду Волинської області;

Калиновського Віталія Анатолійовича – з посади судді Другого апеляційного адміністративного суду.

Також ВРП вирішила звільнити Семенюту Олену Юріївну з посади судді Бориспільського міськрайонного суду Київської області за власним бажанням.

