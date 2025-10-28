Судей Лолитту Ивасюту, Виталия Калиновского и Елену Семенюту уволено по общим обстоятельствам — ВСП

Высший совет правосудия 28 октября рассмотрел материалы по поводу увольнения судей с должностей по общим обстоятельствам.
ВСП решил уволить в связи с подачей заявлений об отставке:
Ивасюту Лолитту Владимировну — с должности судьи Луцкого горрайонного суда Волынской области;
Калиновского Виталия Анатольевича — с должности судьи Второго апелляционного административного суда.
Также ВСП решил уволить Семенюту Елену Юрьевну с должности судьи Бориспольского горрайонного суда Киевской области по собственному желанию.
