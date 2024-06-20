Как стать на военный учет за границей и будут ли штрафовать за отказ: ответ Минобороны

Украинцы за границей имеют два варианта постановки военный на учет.

Гражданы Украины, которые были сняты с военного учета из-за выезда за границу, должны были повторно встать на него до 18 июня. Для этого нужно обратиться в дипломатические учреждения страны. Об этом сообщило Министерство обороны Украины в комментарии «РБК-Украина».

В ведомстве подчеркивают, сейчас у украинцев за рубежом есть 2 варианта постановки на учет:

вернуться в Украину и прибыть лично в ТЦК;

подать заявление о взятии на военный учет вместе с копией первой страницы паспорта гражданина Украины для выезда за границу в ТЦК через дипломатическое учреждение Украины. Обращаться нужно в военкомат, принявший решение о снятии с учета.

В Минобороны добавили, что заявление подается в заграничное дипломатическое учреждение лично при наличии загранпаспорта или по почте с копией первой страницы загранпаспорта.

После этого заявление посылают на электронную почту ТЦК.

Кроме того, гражданам, не ставшим на учет до 18 июня, грозит штраф в размере от 17 000 гривен до 25 500 гривен.

Ранее сообщалось, что Кабмин урегулировал порядок создания электронного военно-учетного документа с QR-кодом, но вновь не упомянул Резерв+.

Напомним, что 4 апреля вступил в силу закон о цифровизации военного учета (10062), который позволит ТЦК получить данные всех мужчин от 18 до 60 лет в автоматическом режиме из различных реестров.

Добавим, Пограничная служба заявляла, что военно-учетный документ с QR-кодом теперь можно предъявлять при пересечении границы.

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