Обвал Повітрофлотського шляхопроводу на проїжджу частину: фото

У Києві запустили дублююче автобусне сполучення для перевезення пасажирів.

Джерело фото: ТСН

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Як раніше писала «Судово-юридична газета», у Києві в середу, 19 червня, фрагменти пішохідної частини Повітрофлотського шляхопроводу впали на трамвайну лінію та на проїжджу частину авто. На щастя, обійшлося без жертв.

«На місці працюють необхідні міські служби, щоб якнайшвидше відновити можливість дорожнього руху», - йдеться в повідомленні КМДА.

У КМДА повідомили, що через обвал тимчасово перекритий рух автівок уздовж трамвайної лінії.

Крім того, зараз призупинено рух трамваїв № 1, 3. КП «Київпастранс» організував рух автобусів за маршрутом трамвая № 3.

«У зв’язку з ліквідацією наслідків руйнування Повітрофлотського шляхопроводу організовано дублююче автобусне сполучення за наступною схемою руху: вул. Старовокзальна – пл. Галицька – просп. Берестейський – вул. Борщагівська до Кільцевої дороги», – йдеться у повідомленні Київпастранс.

Джерело фото: ТСН

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