Посли ЄС погодили 14-й пакет санкцій проти росії

Новий пакет максимізує вплив існуючих санкцій та закриває низку лазівок.

Повноважні представники країн Євросоюзу домовилися про новий пакет санкцій проти росії. Про це повідомило у своєму акаунті в мережі Х представництво Бельгії в ЄС.

«Цей пакет передбачає нові цільові заходи та максимізує вплив існуючих санкцій, закриваючи лазівки», - сказано в повідомленні.

Нові обмеження включають заборону на перевалку російського ЗПГ у європейських портах та транспортування російської нафти.

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